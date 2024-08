Do końca października będzie zamknięty Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (Świętokrzyskie). Właśnie rozpoczął się remont obiektu. Jego koszt szacuje się na ponad 1 mln zł.

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku / Piotr Polak / PAP

Muzeum zamknięte dla zwiedzających

W Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku rozpoczął się remont. Turyści nie będą mogli go zwiedzać aż do końca października.



Jak poinformował Łukasz Wojtczak, kierownik muzeum w Oblęgorku remont obejmie wnętrza zabytkowego pałacyku - pomieszczenia będą pomalowane, z zachowaniem historycznych kolorów, a podłogi zostaną wycyklinowane. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie poddana renowacji. Konserwacji doczekają się również piece kaflowe.



Prace obejmą trzy zabytkowe piece, dwa z nich pochodzą z czasów pisarza. Ich renowacja będzie jednym z najbardziej wymagających zadań dla konserwatorów. Piece będą doszczelniane, uzupełniane zostaną brakujące elementy - mówił Wojtczak.



Zaznaczył, że renowacji poddana zostanie także zewnętrzną część budynku. Drewniane elementy elewacji, w tym najstarsza część pałacyku, zostaną naprawione i ujednolicone kolorystycznie. Dach będzie uszczelniony, a elementy dekoracyjne - odnowione i ponownie zamontowane.

Ponad milion na remont

Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Zgodnie z umową remont ma się zakończyć się do 17 października, a muzeum zostanie ponownie udostępnione zwiedzającym prawdopodobnie na przełomie października i listopada.



Koszt prac remontowych to ponad 1 mln zł. Remont jest finansowany z budżetu województwa świętokrzyskiego oraz Programu Ochrona Zabytków 2024 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z okazji 25-lecia pracy literackiej



Pałacyk w Oblęgorku został przekazany Henrykowi Sienkiewiczowi w 1900 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej. Zakup nieruchomości sfinansowano ze zbiórek pieniędzy we wszystkich trzech zaborach. Sienkiewicz wprowadził się do Oblęgorka dwa lata później. Pałac opuścił we wrześniu 1914 r., wkrótce po wybuchu I wojny światowej.



Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku zostało otwarte w 1958 roku. Obecnie jest oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.