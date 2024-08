Kopalnie krzemienia pasiastego i neolityczne osady w Krzemionkach wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO mogą zostać z niej skreślone. Zagrożenie wynika z działalności pobliskiej kopalni wapienia, która chce zwiększyć wydobycie - przestrzega dyrekcja muzeum archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na zdjęciu: Muzeum archeologiczne i rezerwat "Krzemionki" w Krzemionkach pod Ostrowcem Świętokrzyskim / Piotr Polak / PAP

Pozostałości po licznych kopalniach neolitycznych, gdzie wydobywano krzemień pasiasty, znajdują się na terenach obecnych gmin Bodzechów, Ćmielów i Ożarów. W 2019 roku, po kilkudziesięciu latach starań, obszar został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.



Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Andrzej Przychodni powiedział, że status może być zagrożony przez planowane poszerzenie działalności kopalni wapienia w Śródborzu.

Nowy właściciel kopalni dostał koncesję na poszerzenie działalności

Wyrobisko znajduje się w sąsiedztwie historycznego pola górniczego Korycizna, wpisanego na listę UNESCO. Współczesna kopalnia miała być zamknięta do 2028 roku, jednak okazało się, że nowy właściciel uzyskał decyzję środowiskową i koncesję na poszerzenie działalności i wydobycie w tamtym obszarze piasku. Decyzje podjęły poprzednie władze samorządowe gminy Ożarów i województwa.



Dowiedzieliśmy się o tym od mieszkańców. Niestety my nie byliśmy stroną w tym postępowaniu. Teraz możemy liczyć na głos parlamentarzystów i stanowcze weto lokalnej społeczności. Liczymy także, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dojdą do porozumienia i zdecydują o cofnięciu koncesji - zaznaczył dyrektor.



Wyjaśnił, że w przeciwnym razie Krzemionki mogą stracić status dobra światowego UNESCO, ponieważ ochronie podlega nie tylko teren wpisany na listę, ale również jego otoczenie.

Jedyny taki zespół stanowisk archeologicznych w Polsce

Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego jest jedynym zespołem stanowisk archeologicznych w Polsce wpisanych na listę UNESCO. Nie mamy żadnego innego zabytku archeologicznego o takim statusie - zwrócił uwagę dyrektor.



W środę wieczorem z protestującymi mieszkańcami mają się spotkać parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych.



Do podobnej sytuacji doszło cztery lata temu w pobliskiej Rudzie Kościelnej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie z neolitycznymi kopalniami. Miała tam powstać odkrywkowa kopalnia wapienia. Ostatecznie po protestach mieszkańców i muzealników projekt został wstrzymany.

Co więcej, aby chronić zabytek, rada miasta i gminy w Ćmielowie podjęła decyzję o powołaniu Rudzkiego Parku Kulturowego - pierwszej formy ochrony tamtych terenów przed inwazyjnymi formami zagospodarowania terenu takimi jak planowana kopalnia czy wielkoobszarowe farmy fotowoltaiczne.

Odkryte w 1922 roku

Kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach odkrył w 1922 r. urodzony w Ostrowcu geolog prof. Jan Samsonowicz. Prehistoryczne kopalnie pochodzą z młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (działały między IV a II tysiącleciem p.n.e.). W Krzemionkach zlokalizowano ok. 4 tys. szybów połączonych siecią chodników. Szyby mają do 9 m głębokości. W kopalniach ze skał wapiennych wydobywano krzemień, który służył do wytwarzania narzędzi. Wyrabiane potem krzemienne siekiery rozprowadzono w odległości nawet kilkuset kilometrów od kopalń.



"Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego" jako 16. obiekt z Polski 6 lipca 2019 r. wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.