Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem odpowie 52-latka z Krakowa. Świętokrzyscy policjanci zatrzymali trzy osoby w związku ze śmiercią mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w czerwcu w Oblekoniu w powiecie buskim. 48-letni znajomy kobiety i jej 19-letnia córka są podejrzani o utrudnianie śledztwa.

Zatrzymana 52-latka / Policja Świętokrzyska / Policja

10 czerwca w Oblekoniu w pobliżu cmentarza i wału wiślanego znaleziono ciało mężczyzny. Było tak zmasakrowane, że trudno było ustalić jak wyglądał i kim był. Specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odtworzyli przybliżony portret mężczyzny i przygotowali różne warianty jego wizerunku, z uwzględnieniem wieku i koloru tęczówki.

Wizerunek został opublikowany w mediach, a śledczy ustalili, że zamordowany to 67-latek z Krakowa.

Policjanci 52-letnią partnerkę mężczyzny i jego 19-letnią pasierbicę. Starsza z kobiet usłyszała zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co może jej grozić dożywocie. Młodsza odpowie m.in. za utrudnianie śledztwa i zacieranie śladów, za co kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

W sprawie zatrzymany został także 48-latek z Krakowa, znajomy kobiet, który według śledczych miał wiedzę na temat zbrodni, lecz nie powiadomił o niej policjantów, utrudniał prowadzenie śledztwa i zacierał ślady. Jemu też grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Po decyzji sądu cała trójka na trzy miesiące trafiła do aresztu.