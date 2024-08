W centrum Białegostoku zdewastowano pomnik przedstawiający twórcę języka esperanto - młodego Ludwika Zamenhofa. Monument został wyrwany z nawierzchni chodnika i przewrócony. Władze miasta zapewniają, że po naprawie pomnik powróci na swoje miejsce.

Pomnik młodego Zamenhofa w Białymstoku / Shutterstock

Pomnik-rzeźba przedstawia młodego Zamenhofa, który patrzy się na rozrzucone na ziemi litery. Autorami koncepcji są Ryszard Piotrowski i Katarzyna Piotrowska.

Pomnik na rogu Rynku Kościuszki i ul. Zamenhofa w samym centrum miasta ustawiono w 2019 roku, był to pomysł zgłoszony do budżetu białostockiego.

Jest ozdobą Białegostoku

Informację o zniszczeniu pomnika, "wyjątkowym akcie wandalizmu", podał w poniedziałek w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Na jednym z zamieszczonych przez niego zdjęć widać przewrócony pomnik. W poniedziałek wczesnym popołudniem miejsce było już uprzątnięte, z chodnika wystają stalowe elementy, na których pomnik był osadzony.

Aż trudno uwierzyć, że ktoś włożył wysiłek w to, żeby zniszczyć tak charakterystyczne dla naszego miasta pomnik, który jest ozdobą Białegostoku - powiedział Rudnicki.

Monitoringu nie było

Rudnicki przyznał, że w tym miejscu nie ma miejskiego monitoringu, ale pomnik powinien być w zasięgu kamer pobliskiego banku. Włodarz dodał, że miasto skontaktuje się z artystami, którzy wykonali rzeźbę, żeby ocenili czy uda się ją szybko ustawić z powrotem, czy też została poważniej uszkodzona.

Według niego pomnik został zdewastowany w weekend, najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę lub w niedzielę rano." Został wyrwany z nawierzchni chodnika i przewrócony. Zabezpieczyliśmy go i zrobimy wszystko, by jak najszybciej wrócił na swoje miejsce" - napisał Rudnicki. Poinformował też, że sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Twórca esperanto z Białegostoku

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku i tam spędził dzieciństwo. Wówczas było to 30-tysięczne miasto, zróżnicowane kulturowo i narodowościowo. Żyjąc w takim środowisku młody Zamenhof postanowił stworzyć podstawy języka międzynarodowego; ideą było szukanie rozwiązania na unikanie konfliktów między ludźmi różnych narodowości i wyznań.

Po przeniesieniu się do Warszawy nadal pracował nad językiem. Posługując się pseudonimem dr Esperanto ("mający nadzieję"), wydał podręcznik do nauki języka międzynarodowego. Zmarł 14 kwietnia 1917 roku.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu

Pomnik młodego Zamenhofa powstał dzięki projektowi złożonemu do budżetu obywatelskiego w 2017 roku - przypadała wówczas 100. rocznica śmierci białostocczanina.

Pomnik ustawiono przy ul. Zamenhofa, gdzie niegdyś znajdował się dom rodzinny twórcy esperanto. Jak wyjaśniali wcześniej ideę pomnika jego twórcy, chodziło o to, aby pokazać młodego chłopaka, który idzie ulicą zamyślony i się zatrzymuje, dlatego też pomnik nie stoi na żadnym postumencie. Natomiast rozsypane wokół niego litery mają symbolizować głosy ludzi i trudności z porozumiewaniem się między sobą, mają być też przenośnią różnych kultur, które na tym rynku się zetknęły, a to miało zainspirować młodego Ludwika do stworzenia języka.