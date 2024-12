W sobotę w Białymstoku pochowano majora Czesława Chocieja ps. "Chłopiec". Zmarły 26 grudnia w wieku 96 lat Podlasianin był wieloletnim prezesem białostockiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. "Odszedł żywy pomnik i świadek historii" – dało się usłyszeć w trakcie uroczystości.

Prezes Białostockiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. Czesław Chociej podczas Apelu Pamięci przed Pomnikiem Armii Krajowej w Białymstoku. 15.10.2018 r. / Artur Reszko / PAP

W uroczystościach, które miały ceremoniał i asystę wojskową, wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, IPN, kombatanci i służby mundurowe. Zmarły spoczął na cmentarzu parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.

To jest przykład pięknej lekcji polskiego patriotyzmu, miłości do ojczyzny, ale też przykład i lekcja tego, że ten patriotyzm to jest umiłowanie ojczyzny i walka za nią wtedy, kiedy trzeba, ale też w jego życiorysie - jak w soczewce - odbijają się losy polskiej inteligencji - powiedział wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.