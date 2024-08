Nietrzeźwy 38-latek bez uprawnień pływał na Jeziorze Necko w Augustowie na skuterze z dwójką małych dzieci. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, uciekał, a na koniec wszyscy wpadli do wody przy pomoście.

Policjant pełniący służbę wraz z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, chciał zatrzymać skuter do kontroli.

Sternik zaczął uciekać i po przepłynięciu niemal całego jeziora zatrzymał się przy pomoście. Wychylił się i wraz z dziećmi, które przewoził wpadł do wody. Na szczęście on i dwójka dzieci w wieku 3 i 6 lat mieli kamizelki ratunkowe.

Wodniacy wyciągnęli ich z wody na pokład policyjnej łodzi.

38-latek nie miał patentu i był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie - podaje policja.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do policyjnej kontroli - za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za wykroczenia popełnione na wodzie.