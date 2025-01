Po drugiej stronie jest przede wszystkim mniejsza liczba migrantów. Druga sprawa to zmiana taktyki działania - naszego i straży granicznej oraz możliwość wykorzystania broni gładkolufowej, z amunicją niepenetrującą. We wrześniu i październiku mieliśmy do czynienia z bardzo agresywnymi grupami. Nie wiem do końca czy to byli migranci, czy po prostu ludzie, którzy mieli zniechęcić naszych żołnierzy czy zastraszyć ich. Wykorzystywali wtedy proce ze stalowymi kulkami, ostre niebezpieczne narzędzia rzucane przez płot. Wyeliminowaliśmy to poprzez oddanie kilku strzałów, w miejsca tzw. bezpieczne, nie narażając życia tych ludzi. Bez wątpienia to jednak trochę bolało, ale to właśnie zadanie amunicji gumowej - żeby skutecznie zniechęcać agresorów - dodaje szef operacji Bezpieczne Podlasie, generał Arkadiusz Szkutnik.

Po próbach nielegalnego szturmowania granicy, takich jak np. wiosną, kiedy dokładnie w tym miejscu do Polski próbowało przedostać się około 200 agresywnych migrantów - żołnierze rozwinęli tu sześć rzędów tzw. concertiny, czyli drutu żyletkowego. Wojskowe posterunki, których od sierpnia, czyli od momentu rozpoczęcia operacji "Bezpieczne Podlasie", jest tu więcej - są oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów.