Według danych oficjalnych, częściowych z godz. 9.22 frekwencja w wyborach do sejmików województw w skali kraju wynosi 51,33 proc. - poinformował w poniedziałek szef PKW Sylwester Marciniak. Do PKW spłynęły dane z ponad 85 proc. obwodów w wyborach do sejmików wojewódzkich i z ponad 97 proc. w wyborach włodarzy. Padają nazwy miast, w których II tura wyborów prezydenta nie będzie konieczna oraz te, w których 21 kwietnia odbędzie się dogrywka. Powyborczy poniedziałek relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Tu znajdziecie najważniejsze informacje, najświeższe wyniki oraz komentarze do niedzielnych wyborów samorządowych.

11:57

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak już w pierwszej turze zapewnił sobie kolejną kadencję. Głosowało na niego blisko 60 proc. wyborców - wynika z pełnych danych PKW

11:56

Beata Dudzińska (KO) zmierzy się z Marcinem Porzuckiem (PiS) w drugiej turze wyborów na prezydenta Piły (Wielkopolskie). Z wyliczeń PKW wynika, że Beata Dudzińska zdobyła w pierwszym głosowaniu blisko 48 proc. głosów.

11:56

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Będzinie zmierzą się rządzący miastem od 2010 r. Łukasz Komoniewski (Nowa Lewica) i Konrad Dziuba (KO). Kandydaci dostali odpowiednio 43,73 proc. i 27,68 proc. głosów.

11:33

Komitet "Razem dla Suwałk", którego liderem jest urzędujący prezydent Czesław Renkiewicz uzyskał 12 mandatów i większość w radzie miejskiej w Suwałkach (Podlaskie) - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

11:32

Do II tury wyborów prezydenta Gdyni przeszli Aleksandra Kosiorek (KWW Gdyński Dialog) z 34,43 proc. głosów i Tadeusz Szemiot (KKW KO) z 25,85 proc. Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek uzyskał 23,53 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

11:31

Mieszkańcy Sieradza w drugiej turze wyborów samorządowych zdecydują, kto zostanie prezydentem miasta. 21 kwietnia zmierzą się w niej urzędujący prezydent miasta Paweł Osiewała i Michał Pabich (KO) - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

11:28

Łukasz Brządkowski, startujący z KW Stowarzyszenie Samorząd Odnowa z wynikiem 47,45 proc. oraz startujący z KW Porozumienie Na Plus Mirosław Pobłocki, który uzyskał 28,75 proc., przeszli do drugiej tury wyborów na prezydenta Tczewa - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

11:18

Dotychczasowy burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol już w pierwszej turze wyborów zapewnił sobie kolejną kadencję, zdobywając ponad 67 proc. głosów - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów. Skrobol pełni ten urząd od 2010 r.

11:17

PKW: do II tury wyborów na prezydenta Gdyni przechodzą Aleksandra Kosiorek (34,43 proc.) i Tadeusz Szemiot (25,85 proc.).

11:14

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozdawał rano mieszkańcom kawę w podzięce za wybory samorządowe. Wielu z nich gratulowało mu wyniku i robiło pamiątkowe zdjęcia.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkankami i mieszkańcami stolicy, by podziękować za udział w wyborach samorządowych / Marcin Obara / PAP

11:03

Walczący o reelekcję Jacek Jaśkowiak (KO), który uzyskał 43,74 proc, poparcia, oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Czerwiński, który zdobył 20,30 proc. głosów, zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Poznania - podała w poniedziałek PKW.

11:02

Krystian Kinastowski uzyskał 56,19 proc. i został ponownie prezydentem Kalisza - poinformowała PKW. O urząd ubiegało się pięciu kandydatów.

11:02

Rafał Zając będzie prezydentem Stargardu na kolejną kadencję; w niedzielnych wyborach uzyskał 84,51 proc. głosów poparcia. Prezydencki komitet wyborczy zdecydowanie wygrał również wybory do rady miasta, uzyskując 41,91 proc. głosów.

11:01

Maciej Glamowski (KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz Maciej Glamowski) ponownie wygrał wybory na prezydenta Grudziądza. W pierwszej turze zdobył 68,2 proc. głosów - poinformowała w poniedziałek PKW.

11:01

Ubiegający się ponownie o reelekcję prezydent Płocka (Mazowieckie) Andrzej Nowakowski (KO) wygrał w pierwszym głosowaniu. Zdobył 52,45 proc. głosów, pokonując czworo kandydatów - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą.

10:46

Według danych oficjalnych, częściowych z godz. 9.22 frekwencja w wyborach do sejmików województw w skali kraju wynosi 51,33 proc. - poinformował w poniedziałek szef PKW Sylwester Marciniak.

Szef PKW powiedział na konferencji prasowej, że "liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 24 miliony 608 tysięcy 964 osoby".

"Dla przypomnienia mamy przeszło 29 milionów wyborców, czyli jeszcze brakuje tutaj około 5 milionów. I w obwodach, z których otrzymano dane oddano 12 milionów 632 tysiące 438 głosów ważnych" - powiedział Marciniak.

Wybory samorządowe 2024 / Jakub Kaczmarczyk / PAP

10:43

Do II tury wyborów na burmistrza Malborka przeszli urzędujący burmistrz Marek Charzewski (KWW Marka Charzewskiego) z 39,86 proc. głosów i Paweł Dziwosz (KWW Pawła Dziwosza) z 27,45 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

10:39

Do godz. 9.22 do PKW spłynęły dane z ponad 85 proc. obwodów w wyborach do sejmików wojewódzkich i z ponad 97 proc. w wyborach włodarzy - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Wyniki możemy poznać wcześniej niż się spodziewamy - uważa szefowa KBW Magdalena Pietrzak.

Przewodniczący Komisji sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że jeśli chodzi o rady powiatów, to do tej pory wprowadzono dane z 20 325 obwodów głosowania na ogólną liczbę 24 705 obwodów, czyli 82,27 proc. Według Marciniaka do tej pory wyniki z największej liczby obwodów spłynęły w przypadku wyborów do rad gmin, miast i rad miejskich - z 30 602 obwodów na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli 97,29 proc.

W przypadku wyborów wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast do godz. 9.22 wprowadzono dane z 30 641 na 31 456 obwodów, czyli 97,41 proc. - poinformował szef PKW.

Jak również przekazano na konferencji, jeśli chodzi o wybory do warszawskich rad dzielnic, to dane spłynęły z 758 na 847 obwodów, co stanowi 89,48 proc. obwodów.

10:37

43-letni obecny prezydent Przemyśla Wojciech Bakun z wynikiem 46,23 proc. oraz 57-letni Tomasz Dziumak z KO, który uzyskał 19,77 proc., przeszli do drugiej tury wyborów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez Państwową Komisję Wyborczą.

10:37

W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta w Nowej Soli (Lubuskie) zmierzą się radna sejmiku woj. lubuskiego Beata Kulczycka i obecny prezydenta Jacek Milewski. Kandydaci zdobyli odpowiednio 44,18 proc. głosów i 25,47 proc.

10:36

W drugiej turze wyborów na prezydenta Zielonej Góry zmierzą się Janusz Kubicki (startujący z własnego komitetu) i miejski radny Marcin Pabierowski (KO). Kandydaci zdobyli odpowiednio - 35,95 proc. głosów i 42,74 proc.

10:36

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Świętochłowicach (woj. śląskie) ubiegający się o reelekcję Daniel Berger z własnego komitetu zmierzy się z Bartoszem Karaczem z Koalicji Obywatelskiej. Dostali oni odpowiednio: 44,93 proc. i 21,11 proc. głosów.

10:34

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33 proc. głosów w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie, co przełożyło się na osiem mandatów. Koalicja Obywatelska uzyskała 28,77 proc. głosów i tyle samo mandatów - ogłosiła PKW po przeliczeniu głosów ze wszystkich obwodów głosowania.

10:33

Wybory samorządowe za nami. W niektórych miastach, jak np. w Warszawie, Opolu czy Katowicach, faworyci zdeklasowali swoich rywali. Są jednak ośrodki miejskie, w których - by wyłonić prezydenta - konieczne będzie druga tura. Są wśród nich duże miasta, jak Kraków, Wrocław i Poznań, ale też mniejsze, np. Jaworzno czy Rybnik.

10:24

W II turze wyborów prezydenckich w Jeleniej Górze zmierzą dwaj kandydaci: urzędujący prezydent, kandydat KO Jerzy Łużniak, który otrzymał 43,19 proc. poparcia, i kandydat Koalicji dla Jeleniej Góry Hubert Papaj, który zdobył 21,20 proc. głosów.

10:23

Urzędujący prezydent Suwałk, bezpartyjny Czesław Renkiewicz, z wynikiem 48,35 proc. głosów oraz Jacek Juszkiewicz (PiS), który uzyskał 22,95 proc. przeszli do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

10:23

Arkadiusz Chęciński z KO pozostanie w nowej kadencji prezydentem Sosnowca. W niedzielnym głosowaniu uzyskał on 40,7 tys. głosów, co przełożyło się na ponad 62 proc. poparcia. Chęciński pokonał kandydatów PiS i Trzeciej Drogi.

10:22

Druga tura wyborów rozstrzygnie, kto zostanie prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie) - wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Przeszli do niej walczący o reelekcję Krzysztof Chojniak i Juliusz Wiernicki.

10:21

Do II tury wyborów na prezydenta Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie) przeszli pełniący funkcję prezydenta Wojciech Piniewski (KKW Koalicja Obywatelska) z 36,29 proc. głosów i Arkadiusz Fajok (KWW Arkadiusza Fajoka Łączy Nas Inowrocław) - z 22,43 głosów - podała w poniedziałek PKW.

10:21

Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego utworzony przed wyborami przez KO, Polskę 2050, PSL, Nową Lewicę i Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomianie wygrał wybory do Rady Miejskiej w Radomiu - wynika z danych podanych w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą.

10:11

Walczący o reelekcję Jacek Jaśkowiak, który uzyskał 43,74 proc, poparcia, oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Czerwiński, który zdobył 20,30 proc., zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Poznania - podała w poniedziałek PKW.

10:11

Jarosław Klimaszewski (KWW Jarosława Klimaszewskiego, popierany przez PO) i Konrad Łoś (KW Prawo i Sprawiedliwość) zmierzą się w II turze wyborów prezydenta Bielska-Białej - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

10:10

Marek Materek, który ubiegał się o reelekcję, ponownie pokieruje Starachowicami; w wyborach na prezydenta miasta zdobył 66,05 proc. głosów, czym zagwarantował sobie kolejną kadencję - wynika z oficjalnych danych PKW.

10:09

Michał Powałowski (PO), z wynikiem 61,65 proc. głosów, wygrał wybory na prezydenta Gniezna (woj. wielkopolskie) - poinformowała w poniedziałek PKW. O urząd prezydenta tego miasta ubiegało się troje kandydatów.

10:07

PKW: Piotr Krzystek wygrał wybory na prezydenta Szczecina z wynikiem 60,43 proc.

10:02

Konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Zobacz transmisję poniżej:

Wideo youtube

10:01

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Jaworznie zmierzą się Michał Kirker (KO) i rządzący miastem od 2002 r. Paweł Silbert (bezpartyjny). Kandydaci dostali odpowiednio 46,11 proc. i 44,45 proc. głosów.



09:56

Janusz Wróbel (KWW Janusza Wróbla) zagwarantował sobie w pierwszej turze kolejną kadencję na stanowisku burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej po zliczeniu 100 procent oddanych głosów wynika, że poparło go 77,09 proc. głosujących.

09:53

Robert Raczyński zdobył 60,96 proc. głosów w I turze wyborów samorządowych i ponownie został prezydentem Lubina. Sprawuje ten urząd od 2002 roku. Pokonał posła KO Piotra Borysa (28,67 proc.).

09:49

W drugiej turze wyborów na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego zmierzą się obecny prezydent Jacek Wójcicki, który zdobył 49,24 proc. głosów, i Piotr Wilczewski (KO) - 22,18 proc. głosów.

09:45

Do II tury wyborów na prezydenta Olsztyna przechodzą Robert Szewczyk ( 32,28 proc.) i Czesław Małkowski (21,16 proc.)

09:44

Radosław Swół, startujący z KW Teraz Mielec z wynikiem 29,15 proc. oraz startujący z własnego komitetu Jacek Klimek, który uzyskał 22,47 proc., przeszli do drugiej tury wyborów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

09:44

Startujący z własnego komitetu Jakub Banaszek otrzymał 52,65 proc. głosów i już w pierwszej turze został ponownie wybrany prezydentem Chełma - wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej.

09:42

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do rady miasta Bydgoszczy, w 28-osobowej radzie zdobyła 15 mandatów - podała w poniedziałek PKW.

09:42

Urzędujący od 2006 r. prezydent Ełku (Warmińsko-Mazurskie) Tomasz Andrukiewicz po raz 5. wygrał wybory na prezydenta tego miasta w I turze - wynika z danych PKW. Andrukiewicz, startujący z lokalnego komitetu, uzyskał 59,52 proc. głosów.

09:31

Urzędujący prezydent Bolesławca (dolnośląskie) Piotr Roman po raz kolejny będzie sprawował ten urząd. Według oficjalnych wyników PKW wygrał on wybory w pierwszej turze, zdobywając 50,84 proc. głosów.

09:19

Piotr Krzystek będzie nadal prezydentem Szczecina. To jeszcze nie wynik oficjalny, ale rządzący miastem od niemal 18 lat Krzystek może już świętować. Był faworytem tego głosowania, rozważane było tylko to, czy rywali pokona już w pierwszej turze. Ta sztuka - zwycięstwo w pierwszym głosowaniu udała mu się pierwszy raz. Krzystka poparło ponad 60 proc. głosujących, drugi z wynikiem około 30 proc. jest Zbigniew Bogucki. Jeśli chodzi o niespodzianki to mamy taką w Świnoujściu. W pierwszej turze wygrała tam Joanna Agatowska z Lewicy, doskonale znana mieszkańcom, choć startująca bez namaszczenia od ustępującego prezydenta. W Koszalinie szykuje się zmiana władzy. Liczenie głosów jeszcze trwa, ale prowadzi Tomasz Sobieraj, sporo przed Piotrem Jedlińskim.

09:18

Znamy już wstępne wyniki wyborów na Podhalu i Sądecczyźnie. W wielu miastach jednak o tym, kto będzie rządził przez kolejne cztery lata, zdecyduje druga tura wyborów.

O tym kto będzie burmistrzem Zakopanego zdecyduje druga tura wyborów, w pierwszej największe poparcie uzyskał młody przedsiębiorca Łukasz Filipowicz, który zmierzy się z dotychczasową wiceburmistrz Agnieszką Nowak Gąsienicą. Także w Nowym Targu i Czarnym Dunajcu czekają nas drugie tury wyborów. Natomiast kolejną kadencję w fotelu prezydenta miasta zapewnił sobie Ludomir Handzel, który w Nowy Sączu bardzo wyraźnie pokonał kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Iwonę Mularczyk, zdobywając ponad trzy razy więcej głosów. Na uznanie zasługuje wynik burmistrza Muszyny. Jan Golba nie miał wprawdzie konkurenta, ale uzyskał ponad 80 procent głosów mieszkańców.

09:14

Do II tury wyborów na burmistrza Kościerzyny (Pomorskie) przeszli urzędujący burmistrz Michał Majewski (KWW Moje Miasto) z 37,95 proc. głosów i Dawid Jereczek (KWW Forum Dialogu Kościerzyna) z 45,43 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

09:12

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Zamościu (Lubelskie) zmierzą się obecny radny Rafał Zwolak i dotychczasowy prezydent Andrzej Wnuk. Dostali oni odpowiednio 39,23 proc. i 26,36 proc. głosów.

09:11

PKW: Marcin Krupa wygrał wybory na prezydenta Katowic z wynikiem 62,43 proc.

09:10

PKW: W drugiej turze wyborów na prezydenta Torunia zmierzą się Paweł Gulewski z KO (38,28 proc.) i urzędujący prezydent Michał Zaleski (26,41 proc.).

09:09

Burmistrz Mszczonowa (Mazowieckie) 70-letni Józef Kurek, który rządzi gminą od 36 lat, wygrał w pierwszej turze obecne wybory na to stanowisko. Otrzymał 53,04 proc. głosów.

09:08

W woj. warmińsko-mazurskim wielu dotychczasowych burmistrzów nie tylko uzyskało mandaty na kolejne kadencje, ale też otrzymało poparcie przekraczające 70 proc. Druga tura będzie potrzebna m.in. w Ostródzie, Szczytnie i Giżycku.

W Działdowie burmistrz Grzegorz Mrowiński uzyskał 79,58 proc. głosów, podobny wynik uzyskał w Olsztynku dotychczasowy burmistrz Robert Waraksa - 76,5 proc. W Biskupcu dotychczasowy burmistrz Kamil Kozłowski uzyskał 77,62 proc. głosów, a w Rucianym-Nidzie na Mazurach Piotr Feliński otrzymał 70,89 proc. głosów. W Lubawie dotychczasowy burmistrz Maciej Radtke uzyskał 70,76 proc.

Kolejną kadencję burmistrzem Mikołajek będzie Piotr Jakubowski, który uzyskał 63,05 proc. głosów.

W Górowie Iławeckim burmistrzem nadal będzie Jacek Kostka (PO), który uzyskał 61,28 proc. głosów. Identyczna sytuacja jest w Lidzbarku Warmińskim, gdzie dotychczasowy burmistrz Jacek Wiśniowski startujący z własnego komitetu wyborczego "Zgoda Buduje" uzyskał 63,86 proc. głosów.

W Nidzicy nadal burmistrzem będzie Jacek Kosmala, który uzyskał 54,42 proc., a w Węgorzewie Krzysztof Kołaszewski uzyskał 53,35 proc. głosów.

Do wyborczej sensacji doszło w małej przygranicznej gminie Budry, gdzie piastujący urząd wójta od siedmiu kadencji Józef Markiewicz przegrał z Mariuszem Moldą (52,8 proc. głosów).

Trwa liczenie głosów w Kętrzynie i Iławie, czy Piszu.

09:05

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało najwyższe poparcie w wyborach do rady miejskiej w Oświęcimiu. Jego kandydatów poparło 29,1 proc. głosujących - wynika z danych PKW. Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie 26,21 proc. Oba komitety obejmą po sześć mandatów.

08:58

Krzysztof Matyjaszczyk (Lewica), który jest prezydentem Częstochowy od 2010 r., powalczy o kolejną kadencję w drugiej turze z kandydatką PiS Moniką Pohorecką - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów. Do drugiej tury nie dostał się m.in. kandydat KO Łukasz Banaś.

08:57

Do II tury wyborów na prezydenta Słupska przechodzą Krystyna Danilecka-Wojewódzka, ubiegająca się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego z wynikiem 40,98 proc. głosów oraz radny miejski Paweł Szewczyk (KKW Koalicja Obywatelska) z wynikiem 20,42 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

08:56

W drugie turze wyborów prezydenckich w Legnicy zmierzą się kandydat KO Maciej Kupaj (47,29 proc.) i kandydatka PiS Joanna Łokaj-Śliwińska (25,59 proc.). Tadeusz Krzakowski (15,26 proc.) po 22 latach urzędowania traci fotel prezydenta Legnicy.

08:55

W drugiej turze wyborów w Rudzie Śląskiej zmierzą się Michał Pierończyk (własny komitet) i Marek Wesoły (PiS). Kandydaci dostali odpowiednio 46,92 proc. i 26,18 proc. głosów.

08:54

38-letni Lucjusz Nadbereżny z Prawa i Sprawiedliwości ponownie został prezydentem Stalowej Woli (Podkarpackie). Uzyskał 72,41 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

08:45

Łukasz Filipowicz startujący na burmistrz Zakopanego z Komitetu Wyborczego Przyjazne Zakopane, zmierzy się w drugiej turze wyborów z dotychczasową wiceburmistrz miasta pod Giewontem Agnieszką Nowak-Gąsienicą startującą z listy Prawo i Sprawiedliwość.

08:44

W drugiej turze wyborów w Rudzie Śląskiej zmierzą się Michał Pierończyk (własny komitet) i Marek Wesoły (PiS). Kandydaci dostali odpowiednio 46,92 proc. i 26,18 proc. głosów.

08:33

Joanna Agatowska zdobyła w Świnoujściu 53,75 proc. poparcia - podała w poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza. Zwyciężyła w pierwszej turze z poparciem 7 789 mieszkańców i zostałam nowym prezydentem miasta.

08:32

Maciej Gramatyka z Koalicji Obywatelskiej i Sławomir Wróbel z Prawa i Sprawiedliwości spotkają się w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta Tychów. W poniedziałek rano PKW podała, że Gramatyka zdobył 46,66 proc. głosów (20 089), a Wróbel 23,87 proc. (10 277).

08:31

Ubiegający się o reelekcję kandydat KO Piotr Korytkowski i kandydat PiS Robert Popkowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich w Koninie (woj. wielkopolskie) - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów.

08:31

Anna Mieczkowska z Platformy Obywatelskiej, startująca w wyborach na prezydenta Kołobrzegu z własnego komitetu wyborczego "Tak dla Kołobrzegu", została ponownie wybrana na prezydenta tego miasta; otrzymała 64,81 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

08:30

Do II tury wyborów prezydenta Radomia przechodzą Radosław Witkowski (40,85 proc.) i Artur Standowicz (24,9 proc.). Na Witkowskiego popieranego m.in. przez KO zagłosowało 30 196 wyborców, na Standowicza (PiS) - 21 797 - podała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza.

08:30

Urzędujący od 2010 r. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski (KWW Koalicja Obywatelska) ponownie wygrał wybory na prezydenta miasta. W pierwszej turze zdobył 53,5 proc. głosów - wynika z oficjalnych danych PKW.

08:29

Urzędujący prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej (KO) wygrał wybory w pierwszej turze, uzyskując 70,07 proc. poparcia.

08:20

W drugiej turze wyborów prezydenta Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie) zmierzą się Michał Missan (KO) i Andrzej Śliwka (PiS) - wynika z oficjalnych danych PKW. Dostali oni odpowiednio 44,36 proc. i 34,69 proc. głosów.

08:19

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Siemianowicach Śląskich ubiegający się o reelekcję kandydat Polska Jest Jedna Rafał Piech zmierzy się z Anną Zasadą-Chorab z Koalicji Obywatelskiej. Dostali oni odpowiednio: 28,02 proc. i 25,46 proc. głosów.

08:18

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Zabrzu (Śląskie) zmierzą się Agnieszka Rupniewska (KO) i dotychczasowa prezydent Małgorzata Mańka-Szulik (własny komitet). Kandydatki dostały odpowiednio 27,44 proc. i 21,73 proc. głosów. Mańka-Szulik jednocześnie nie uzyskała mandatu radnej.

08:15

Bydgoszcz: W wyborach do Rady Miasta KO zdobyła 15 mandatów, Bydgoska Prawica - 10, Trzecia Droga - 3 - podała PKW.

08:12

Do II tury wyborów prezydenta w Wejherowie (Pomorskie) przeszli urzędujący prezydent Krzysztof Hildebrandt (KWW "Wolę Wejherowo Krzysztofa Hildebrandta") z 43,53 proc. głosów i Marcin Bulczak (KKW KO) z 38,98 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

08:12

O tym, kto zostanie prezydentem Rybnika na kolejną kadencję zdecyduje druga tura wyborów. Z obecnym prezydentem Piotrem Kuczerą z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się w niej kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Sączek - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów.

08:11

Grzegorz Rusiecki (KO) wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie w Lesznie - wynika z danych PKW. Pokonał m.in. dotychczasowego prezydenta Łukasza Borowiaka (bezpartyjny).

08:10

Bartosz Kaliński (KWW Koalicja dla Wadowic) w pierwszej turze zagwarantował sobie kolejną kadencję na stanowisku burmistrza Wadowic. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej pod policzeniu 100 procent oddanych głosów wynika, iż poparło go 55,57 proc. głosujących.

08:09

PKW: Do II tury wyborów prezydenta Rzeszowa przechodzą Kondrat Fijołek (37,91 proc.) i Waldemar Szumny (24,23 proc.).

08:08

PKW: Rafał Bruski wygrał wybory na prezydenta Bydgoszczy z wynikiem 53,50 proc.

08:07

Mariusz Chrzanowski wygrał wybory w pierwszej turze i będzie przez kolejną kadencję prezydentem Łomży (Podlaskie) - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Zdobył 51,63 proc. głosów.

08:07

PKW: urzędujący prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski w niedzielnych wyborach zdobył 75,47 proc. oddanych głosów i został wybrany na trzecią kadencję w pierwszej turze.

08:05

"Wygraliśmy. I to rzeczywiście w sposób mało spodziewany - jeszcze miesiąc temu czy trzy miesiące temu" - tak sondażowe wyniki wyborów samorządowych komentuje w internetowym Radiu RMF24 prof. Przemysław Czarnek. "W sejmiku województwa lubelskiego PiS zwiększył swoje posiadanie.(...) Utrzymaliśmy władzę w kilku województwach, chociaż Platforma Obywatelska wieszczyła, że być może będziemy rządzić tylko w jednym sejmiku. W wielu gminach i powiatach zmiażdżyliśmy konkurencję. Nasi kandydaci wygrywają. W związku z tym naprawdę - to jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości" - komentował były minister edukacji, poseł PiS.

08:05

Startujący z własnego komitetu Razem dla Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz Łukasz Nowak z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Nowaka zmierzą się w drugiej turze wyborów o fotel prezydenta Tarnobrzega (Podkarpackie) - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

08:04

Janusz Chwierut (KWW Janusza Chwieruta) uzyskał 54,62 proc. głosów i już w pierwszej turze został ponownie wybrany prezydentem Oświęcimia - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po podliczeniu w poniedziałek rano głosów ze 100 procent obwodów.

08:02

Od rana stopniowo poznajemy wyniki wyborów w kolejnych okręgach. Według sondaży w skali kraju wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając ponad 1/3 głosów, za nim Koalicja Obywatelska z 31,9 proc. poparcia. Jak wybory lokalne przełożą się na ogólnopolską politykę?

Wyniki wyborów tak jak zwykle duże ugrupowania parlamentarne będą przedstawiały jako swoje zwycięstwo, co w wypadku PiS będzie prawdą, ale niepozwalającą raczej na przejmowanie władzy, a dla Koalicji Obywatelskiej będzie prawdą warunkową, bo jej wynik pozwoli na rządzenie w regionach tylko przy wsparciu radnych Trzeciej Drogi i gdzieniegdzie Lewicy - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Partia prezesa Kaczyńskiego będzie celebrować zwycięstwo na Podkarpaciu, jej przeciwnicy - spektakularne zwycięstwa jej kandydatów na prezydentów - Warszawy, Gdańska, Katowic, Bydgoszczy, prawdopodobnie też Ciechanowa i Łodzi.

Na ogólnopolską politykę mogą się teraz przełożyć bratobójcze starcia w drugiej turze wyborów; Izabeli Bodnar i Jacka Sutryka we Wrocławiu czy choćby kandydata Trzeciej Drogi z kandydatem KO i Lewicy we Włocławku.

Z kolei PiS do dopełnienia zwycięstwa możliwością rządzenia musi teraz szukać wsparcia w sejmikach, w których nie ma samodzielnej większości.

07:51

Nieoficjalne wyniki wskazują, że w Gdyni będzie potrzebna druga tura wyborów. Nie będzie w niej ubiegającego się o siódmą kadencję Wojciecha Szczurka, który w mediach społecznościowych przyznał się do wyborczej porażki po 26 latach rządzenia miastem.

07:49

47-letni Wiesław Pardyka z Sadurek został wybrany burmistrzem Nałęczowa. W wyborach poparło go 70,31 proc. głosujących. Miał tylko jedną kontrkandydatkę. Agnieszka Czarnecka zdobyła poparcie 29,69 proc. głosujących.

07:47

W wyborach do Rady Miasta Białegostoku najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska - wynika z danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych zamieszczonych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

07:46

Jakub Kwaśny (KKW Koalicja Obywatelska) wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta Tarnowa (Małopolskie) uzyskując 44,54 proc. głosów. Drugi wynik ma Henryk Łabędź (KW Prawo i Sprawiedliwość) z 30,83 proc. głosów - wynika z oficjalnych danych PKW ze 100 proc obwodów głosowania.

07:45

Do II tury wyborów prezydenta we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) przeszli Krzysztof Kukucki (KKW Lewica) z 41,4 proc. głosów i urzędujący prezydent Marek Wojtkowski (KKW KO) z 29,88 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100 procent głosów w tym mieście.

07:44

W drugiej turze wyborów w Jastrzębiu-Zdroju (Śląskie) zmierzą się Michał Urgoł (PiS) i dotychczasowa prezydent Anna Hetman (Koalicja Anny Hetman). Dostali oni odpowiednio 43,65 proc. i 40,47 proc. głosów.

07:38

Na dziś Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała cztery konferencje prasowej: w godzinach 10:00, 13:30, 18:30, 22:00.

07:28

Urzędujący od 2002 r. prezydent Krosna (Podkarpackie) startujący z własnego komitetu 66-letni Piotr Przytocki, został wybrany na kolejną kadencję. Zdobył 58,42 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.

07:20

Szymon Michałek zdobył w Chorzowie 54,67 proc. głosów - podało PKW w poniedziałek rano. Zwyciężył w pierwszej turze z poparciem 19 572 mieszkańców i został nowym prezydentem miasta.

07:19

Urzędujący prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wygrał wybory na prezydenta tego miasta. Należący do Nowej Lewicy samorządowiec uzyskał 62,60 proc. poparcia.

07:18

Sława Umińska-Kajdan przez kolejną kadencję będzie pełniła funkcję prezydenta Piekar Śląskich; zwyciężyła już w pierwszej turze wyborów, uzyskując 52 proc. głosów i pokonując dwóch innych kandydatów - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów głosowania.

07:16

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zawalczy w drugiej turze o trzecią kadencją. Według wstępnych wyników zdobył on 44,6 proc. głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z kandydatem Zjednoczonej Prawicy Zbigniewem Czerwińskim, który według wstępnych wyników uzyskał 18,1 proc. głosów.

W porównaniu z poprzednimi wyborami, które zakończyły się w Poznaniu już w pierwszej turze, Jacek Jaśkowiak zdobył prawie 8 proc. mniej głosów.

07:14

Oficjalne wyniki z Rzeszowa. Do drugiej tury wchodzi Konrad Fijołek, który zebrał 37,91 proc. głosów oraz Waldemar Szumny z wynikiem 24,23 proc.

07:13

Są już oficjalne wyniki w głosowaniu na prezydenta Białegostoku. Wygrał wspierany przez Koalicję Obywatelską Tadeusz Truskolaski, dla którego będzie to piąta kadencja.

Na Tadeusza Truskolaskiego zagłosowało ponad 53 procent wyborców. Drugi był Henryk Dębowski z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał prawie 33,5 proc.

Tadeusz Truskolaski powiedział reporterowi RMF FM, że jest zadowolony z wyniku. Rządzi on nieprzerwanie Białymstokiem od 2006 roku.

07:07

W niektórych miastach głosy zostały już podliczone. W Białymstoku, Łomży, Lublinie, Krośnie czy Skierniewicach - m.in. w tych miastach wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze.

Druga tura na pewno odbędzie się w Suwałkach, skąd mamy już pełne dane. Czesław Renkiewicz z komitetu Razem dla Suwałk zmierzy się z kandydatem PiS Jackiem Juszkiewiczem.

Po raz drugi zagłosują też mieszkańcy Siedlec, Tarnowa czy Tarnobrzega.

Ciekawa walka zapowiada się we Włocławku, gdzie na prezydenta miasta kandyduje obecny wiceminister rozwoju i technologii, Krzysztof Kukucki z Lewicy i uzyskał dobry wynik 41,4 proc i stanie w szranki z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Markiem Wojtkowskim, który zdobył niemal 30 proc głosów.

Podobnie koalicyjna walka zapowiada się we Wrocławiu - tu oficjalnych danych jeszcze nie mamy, ale z sondaży wiemy już, że dotychczasowy prezydent Jacek Sutryk z ponad 40-procentowym poparciem w drugiej turze powalczy z Izabelą Bodnar z Trzeciej Drogi, na którą zagłosowało ponad 31 proc. wyborców.

Czekamy jeszcze na dane z wielu większych miast, jak Kraków czy Poznań, które nie spłynęły, a tam również spodziewamy się drugiej tury.

07:01

Oficjalne wyniki ma już Lublin. Bez II tury wygrywa Krzysztof Żuk z wynikiem 57,49 proc. głosów.

06:50

W Warszawie do godz. 6. obwodowe komisje wyborcze wprowadziły już ok. 90 proc. protokołów z głosowania, a miejska komisja wyborcza zatwierdziła ok. 25 proc. - przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w m.st. Warszawy Rafał Wagner. Podkreślił, że proces przebiega bardzo sprawnie.

06:48

II tura wyborów odbędzie się we Wrocławiu. Według wstępnych danych ubiegający się o reelekcję prezydent Jacek Sutryk zdobył 38,9 proc. głosów. Drugi najlepszy wynik odnotowała kandydatka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar.

Teraz we Wrocławiu rozpocznie się jeszcze bardziej zażarta walka o głosy. Urzędujący prezydent Jacek Sutryk nie miał tego problemu w poprzednich wyborach, bo wtedy zwyciężył już w I turze. Obecną kampanię podsumował jako pełną wyzwań, a swoją kontrkandydatkę zaprosił do wspólnych rozmów i ma nadzieję, że odbędą się one w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Zmiana, o którą walczymy, jest możliwa - powiedziała z kolei po ogłoszeniu wyników Izabela Bodnar.

06:46

"Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach" - napisał na platformie X premier Donald Tusk. "Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" - kontynuował.