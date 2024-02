"Po prostu Warszawa" - pod takim hasłem Rafał Trzaskowski powalczy o kolejną kadencję w fotelu prezydenta stolicy. "Gdy inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z Wami od ponad pięciu lat" - napisał w mediach społecznościowych wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski we wpisie w mediach społecznościowych dotyczącym hasła wyborczego porównał siebie i swoich kontrkandydatów. "Gdy obiecują Wam zmiany, ja Warszawę po prostu zmieniam. Razem z Wami. Gdy mówią o miłości do stolicy, ja ją po prostu kocham. Tak jak i Wy" - napisał.

"Gdy próbują Was przekonać, że traktują Warszawę poważnie, ja wspólnie z Wami robię to od ponad 5 lat, dbając o bezpieczeństwo, rozwijając transport miejski czy zazieleniając skwery, place i ulice" - dodał polityk PO.

Trzaskowski stwierdził, że w Warszawie nie ma sporów o wolność. "Bo ona tu po prostu jest. Dla wszystkich. I wreszcie gdy mówią, że chodzi im o Warszawę, to ja odpowiadam krótko: nam też chodzi o Warszawę. Zawsze. We wszystkim co robimy. Po prostu" - podsumował.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy jest Tobiasz Bocheński - były wojewoda łódzki. Lewicę w tej rywalizacji reprezentuje Magdalena Biejat - wicemarszałek Senatu. Z kolei kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców jest poseł Przemysław Wipler.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

