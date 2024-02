Priorytetem jest, żeby Warszawa stała się lepszym miastem do życia. Musimy rozpocząć wielki program inwestycji w budownictwo mieszkalne. To po pierwsze. Po drugie w edukację. Mamy problem z dostępem do dobrych szkół. Po trzecie zadbamy o bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną. Wliczam to m.in. stworzenie dostępnej, zielonej, przyjaznej przestrzeni - powiedziała Biejat.

Trzecia Droga i samorządowcy idą ramię w ramię

Zgodnie z umową, jaką Trzecia Droga podpisała z kilkoma komitetami samorządowymi, wszystkie ugrupowania wystawią jednego kandydata. Ma nim być Adrianna Porowska, jednak nikt oficjalnie nie potwierdził jeszcze tej kandydatury.

Chociaż ostateczna decyzja dopiero zapadnie, uważam, że kandydatką Trzecie Drogi w wyborach na prezydenta Warszawy powinna być Adriana Porowska - powiedział szef klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń. Dodał, że warszawskie struktury Trzeciej Drogi nadal pracują nad wyborem kandydata, który będzie reprezentował koalicję.

Mamy na pokładzie wiele wartościowych osób, które mogłyby nas reprezentować. Osobiście uważam jednak, że naszą kandydatką powinna być, powszechnie znana i szanowana, działaczka społeczna Adriana Porowska - oświadczył. Sama kandydatka jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracuje też z Szymonem Hołownią ws. polityki społecznej.

Z kolei nieoficjalne informacje mówią, że kandydatem Trzeciej Drogi może być... Rafał Trzaskowski. Zgodnie z tymi doniesieniami, TD i samorządowcy mieliby poprzeć kandydata KO w zamiast za stanowisko wiceprezydenta, które objęłaby wcześniej wspominana Porowska.

Z największych ugrupowań politycznych tylko Konfederacja nie wystawiła oficjalnie swojego kandydata na prezydenta Warszawy.