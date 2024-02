"To, że ewentualnie byli podsłuchiwani jedni i drudzy, z tego i tego obozu, to raczej chyba dobrze świadczy o poprzednim obozie" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Patryk Jaki. Komentował w ten sposób doniesienia, że podsłuchiwani mieli być także politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki.

Europoseł Patryk Jaki / Radek Pietruszka / PAP

Wideo youtube

Jaki: To Platforma powinna się bać

W poniedziałek rozpoczyna działalność komisja śledcza ds. Pegasusa. Patryk Jaki zapewnia, że stawi się przed nią, jeśli zostanie wezwany. Oczywiście, że się stawię. Jeżeli ktoś ma się czegoś bać w tej sprawie to Platforma Obywatelska. Często tak bywało, że komisje śledcze odwracały się przeciwko tym, którzy myśleli, że będą ich używali jako narzędzia politycznego. To będzie dobry moment, żeby pokazać, do czego był stosowany ten Pegasus, pokazać, na czym polegała afera fakturowa w Inowrocławiu i wyprowadzanie tam pieniędzy na kampanię wyborczą z urzędu publicznego - mówił były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie europoseł Suwerennej Polski.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o informacje, jakoby podsłuchiwani Pegasusem mieli być także politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki . To, że ewentualnie byli podsłuchiwani jedni i drudzy, z tego i tego obozu, to raczej chyba dobrze świadczy o poprzednim obozie - stwierdził Jaki.

Jaki: Każde państwo ma Pegasusa

Jak mówił, "każde poważne państwo na świecie dysponuje systemem takim jak Pegasus albo lepszym". Ten system był po to, że zanim Polska korzystała z Pegasusa, świat się zmienił, tzn. przede wszystkim grupy przestępcze, czy ludzie, którzy byli zaangażowani w różne działania korupcyjne, zaczęły korzystać z komunikatorów i polskie państwo byłoby bezbronne, gdyby tego nie miało - powiedział.

Jaki odpowiedział na zarzut, że Pegasus miał zostać zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Ten fundusz miał służyć do tego, aby pilnować bezpieczeństwa Polaków - stwierdził.

Komisja ds. Pegasusa być może będzie chciała przesłuchać także Zbigniewa Ziobrę, który ma poważne problemy zdrowotne. Jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro też będzie chciał się zobaczyć z tą komisją, tylko ma problemy ze zdrowiem. Walczy o życie, jestem przekonany, że wygra tę walkę i stawi się przed tą komisją - mówił Jaki.

Jaki o szansach Bocheńskiego w Warszawie

Były kandydat na prezydenta Warszawy nie ukrywa, że obecny kandydat PiS Tobiasz Bocheński ma niewielkie szanse na wygraną w stolicy.

Z dużym podziwem patrzę na to, jak dobrze prezentuje się pan Bocheński i życzę mu jak najlepiej. W miastach jest dla nas wyjątkowo ciężko. Jak rządziliśmy, wiele rzeczy zaniedbaliśmy, jeżeli chodzi przede wszystkim o elementy kanałów komunikacji, o kulturę. Można było zrobić znacznie więcej. Musimy wyciągać z tego wnioski, nauczyć się walczyć w przestrzeni komunikacyjnej - powiedział Jaki.