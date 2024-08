"Będę nalegał, by państwa NATO wydawały 3 proc. PKB na obronność, 2 proc. to była kradzież stulecia" - powiedział były prezydent USA Donald Trump. Kandydat republikanów zapowiedział, że byłby gotowy pomóc sojusznikom, jeśli zrównają swoje wydatki z Ameryką. Obecnie jedynie pięć państw członkowskich wydaje na obronność ponad 3 proc. PKB, wśród nich jest Polska.

Donald Trump / EPA/ALLISON DINNER / PAP/EPA

O konieczności podniesienia składki członkowskiej dla państw członkowskich NAKO Donald Trump, kandydat Partii Republikańskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich, powiedział podczas przemówienia do stowarzyszenia żołnierzy Gwardii Narodowej w Detroit.

"Kradzież stulecia"

Przez lata wszystkie te kraje NATO wydawały znacznie mniej niż 2 proc. PKB na swoje siły zbrojne, pozostawiając nasze siły przeciążone. To my pokrywaliśmy różnicę, płacąc za to, aby nadrobić niedobory i pomóc odstraszyć zagrożenia - mówił Donald Trump.

Będę nalegał, żeby każdy kraj NATO musiał wydawać co najmniej 3 proc., trzeba przejść do 3 proc. 2 proc. to kradzież stulecia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile my płacimy - dodał kandydat republikanów.