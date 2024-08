Zdjęcia z satyrycznego artykułu

Jak szybko sprawdzono, zdjęcia kobiet w koszulkach z poparciem dla Trumpa są prawdziwe, jednak pochodzą z satyrycznego artykułu. Opisuje on rzekomą reakcję Swifties po tym, jak za sprawą zagrożenia ze strony ISIS odwołane zostały koncerty Taylor Swift w Wiedniu. Miało to sprawić, że fanki artystki zaczną domagać się silnego przywódcy USA, jakim miałby być właśnie Donald Trump.

Znana artystka nie komentuje

Całą sprawę dla portalu Deadline skomentował rzecznik prasowy byłego prezydenta Trumpa, Stephen Cheung. Jego zdaniem "Swifties za Trumpem" to coraz silniejszy ruch społeczny, którego liczba członkiń wzrasta każdego dnia. Do sprawy nie odniosła się Taylor Swift, która 19 i 20 sierpnia koncertuje na stadionie Wembley w Londynie.



Pewne jest jednak to, że Swift nie poparła jeszcze żadnego z dwojga kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. W listopadowych wyborach prezydenckich Trump zmierzy się z Kamalą Harris, która zastąpiła Joe Bidena.

W poprzednich wyborach Swift ogłosiła wyraźnie i bez wątpliwości, że zagłosuje na Bidena, który pokonał wtedy urzędującego Trumpa.