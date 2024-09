Gigantyczny odzew na apel Taylor Swift. Piosenkarka po wtorkowej debacie prezydenckiej między Donaldem Trumpem i Kamalą Harris, udzieliła publicznego poparcia kandydatce demokratów. Słynna piosenkarka zaapelowała przy tym do swoich fanów, by rejestrowali się na oficjalnej stronie rządowej i zagłosowali w nadchodzących wyborach. Owego apelu posłuchały setki tysięcy osób. Przedstawiciele Vote.gov ujawnili, że słowa artystki wygenerowały monstrualny, 500-procentowy wzrost ruchu na stronie.

Taylor Swift / Angela Weiss / East News/AFP

10 września odbyła się debata prezydencka z udziałem Donalda Trumpa i Kamali Harris. Zaraz po niej urzędującej wiceprezydentce USA publicznego poparcia udzieliła Taylor Swift. 34-letnia piosenkarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym określiła kandydatkę demokratów mianem "niezłomnej, utalentowanej liderki" i "prawdziwej wojowniczki" . Gwiazda estrady podkreśliła, że wierzy w to, iż "Ameryka osiągnie znacznie więcej, jeśli rządzić nią będzie spokój, a nie chaos".

Instagram Post

14-krotna zdobywczyni nagrody Grammy zaapelowała przy tym do odbiorców, by poświęcili czas na przeanalizowanie programów wyborczych kandydatów i podjęli "świadomą decyzję" podczas głosowania. W swoim poście artystka zamieściła również link z odnośnikiem do oficjalnej rządowej strony - Vote.gov - gdzie znaleźć można informacje o głosowaniu, a także linki do stron w poszczególnych stanach, na których wyborcy mogą się zarejestrować.

Gigantyczny ruch na stronie

Zgodnie z prognozami, apel Swift poskutkował. Na wpis jednej z najbardziej wpływowych postaci współczesnej popkultury zareagowały setki tysięcy osób, generując olbrzymi wzrost ruch na wspomnianej stronie. Rzecznik General Services Administration, która zarządza Vote.gov, zdradził w rozmowie z Variety, że w ciągu doby od udostępnienia wpisu, na stronę weszło ponad 400 tys. osób przekierowanych przez link piosenkarki. Dla porównania, od 3 do 9 września na stronie meldowało się dziennie około 30 tys. obywateli.

Starszy doradca w firmie analitycznej TargetSmart, Tom Bonier, ujawnił w rozmowie z CNN, że udzielenie przez Swift poparcia dla Harris doprowadziło do "400- lub 500-procentowego wzrostu rejestracji wyborców" - co przełożyło się na około 10 tys. rejestracji na godzinę. Bonier podkreślił, że wzrost ów jest "nieporównywalny z jakimkolwiek innym fenomenem", który zaobserwował w ciągu wielu lat pracy w swojej branży.

W środowy wieczór, podczas tegorocznej edycji gali MTV VMA, Swift ponownie zachęciła odbiorców do głosowania w zbliżających się wyborach. Odbierając najważniejszą nagrodę wieczoru - dla Artysty Roku, gwiazda apelowała, by rejestrować się na rządowej stronie.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada.