Policja na Florydzie zatrzymała i zidentyfikowała mężczyznę, który prawdopodobnie zamierzał przeprowadzić zamach na życie byłego prezydenta Donalda Trumpa - poinformowali przedstawiciele organów ścigania. Potencjalny zamachowiec ukrył się w krzakach koło pola golfowego, na którym grał kandydat republikanów.

Agenci FBI na miejscu zbrodni przed Trump International Golf Club w West Palm Beach na Florydzie / CHANDAN KHANNA/AFP/East News / East News

Zobacz również: Strzały w pobliżu pola golfowego Donalda Trumpa na Florydzie

Druga próba zamachu na Donalda Trumpa

Mężczyzna, który prawdopodobnie zamierzał przeprowadzić zamach na życie byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, został przez policją zidentyfikowany jako Ryan Wesley Routh - poinformowała telewizja Fox News.

58-letni mężczyzna był w przeszłości cytowany przez "New York Timesa" jako członek jednej z grup cudzoziemców walczących w Ukrainie.

Według Fox News i należącego do tej samego właściciela dziennika "New York Post", powołujących się na źródła w policji, Routh pochodzi z Karoliny Północnej, a ostatnio mieszkał na Hawajach.



Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę na Florydzie po tym, jak agenci Secret Service zauważyli go ukrytego w krzakach pod ogrodzeniem klubu golfowego Donalda Trumpa z karabinem AK-47 z celownikiem optycznym.

Według policji mężczyzna znajdował się ok. 300-500 metrów od Trumpa, a po oddaniu strzałów przez Secret Service uciekł z miejsca, porzucając broń w krzakach.