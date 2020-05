Jarosław Gowin od tygodnia unika spotkania z posłami Porozumienia; mam nadzieję, że przed głosowaniem nad stanowiskiem Senatu do ustawy ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich dojdzie do tego spotkania - powiedział poseł Porozumienia Jacek Żalek. Senat wczoraj wieczorem odrzucił ustawę ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r. Teraz wnioskiem Senatu zajmie się Sejmu.

Jacek Żalek / Leszek Szymański / PAP

Do odrzucenia w Sejmie stanowiska Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów - o jeden głos więcej, niż wszystkich pozostałych głosów (przeciw i wstrzymujących się). Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia.

Żalek pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy zagłosuje przeciwko wnioskowi Senatu o odrzucenie ustawy o wyborach prezydenckich odparł: "Konsekwentnie jestem za tym, żeby Polacy mieli możliwość bezpiecznego głosowania". W dobie światowej pandemii musimy stworzyć warunki do tego, żeby każdy mógł skorzystać ze swojego kardynalnego prawa wyboru głowy państwa i w każdych innych wyborach, żeby mógł bezpiecznie oddać swój głos - dodał poseł.



Na uwagę, że obecnie obowiązują przepisy, które nie pozwalają na powszechne wybory korespondencyjne, odpowiedział: "w parlamencie będziemy próbowali przyjąć tę ustawę odrzucając sprzeciw Senatu". Dopytywany, ilu jest takich posłów w Porozumieniu jak on, Żalek przyznał, że- zaznaczył.

Na pytanie, jakie interesy ma lider Porozumienia Jarosław Gowin, odparł, że należy o to pytać jego. Dopytywany, czy Gowin działa wbrew swoim wyborcom, odpowiedział: "Dwukrotnie braliśmy udział jako Porozumienie w wyborach obozu Zjednoczonej Prawicy, startując z list Prawa i Sprawiedliwości i dwukrotnie składaliśmy deklaracje, że będziemy lojalnie, wspólnie z partnerami podejmować decyzję dla dobra Polski".



Polityk Porozumienia został zapytany o doniesienia, że w środę lider Porozumienia negocjuje z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, żeby wprowadzić w Polsce stan klęski żywiołowej, a wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu. Według Żalka stanowisko Porozumienia jest takie, że 23 maja odbywają się wybory prezydenckie metodą tradycyjną. Na uwagę, że to się zmieniło, powiedział: "Przykro mi, że Jarosław Gowin nie komunikuje się ze swoimi posłami. Gdybym miał spotkania z Jarosławem Gowinem, który od ponad tygodnia unika spotkania ze swoimi posłami, myślę, że byłbym w stanie go przekonać".



"Mam nadzieję, że przed głosowaniem dojdzie do tego spotkania"

Mam nadzieję, że do tego spotkania dojdzie i jestem przekonany, że Jarosław Gowin, który hołduje zasadom republikańskim, zechce wysłuchać swoich posłów i podejmie decyzje w zgodzie z większością tych głosów, które usłyszymy na spotkaniu parlamentarzystów Porozumienia - podkreślił Żalek.



Dopytywany, czy Gowin łamie demokrację wewnątrzpartyjną, powiedział: "Jarosław Gowin nie znalazł czasu, żeby się spotkać z parlamentarzystami, odkłada termin spotkania z posłami".



Mam nadzieję, że przed głosowaniem dojdzie do tego spotkania i będziemy mogli sobie wyjaśnić, spojrzeć w oczy i podejmiemy wspólnie decyzje o tym, że będziemy głosować tak, żeby służyło to dobru Polski. Dzisiaj dobro Polski wymaga tego, żeby rząd miał instrumenty do tego, żeby brać odpowiedzialność za rzeczywistość w dobie kryzysu gospodarczego i rozwiązywać problemy Polaków, a nie problemy polityczne, które - mam wrażenie - są efektem potykania się o własne nogi - zaznaczył Żalek.



Pytany, czy Gowin nie odbiera od niego telefonu, odpowiedział, że odbiera, ale nie jest to rozmowa na telefon. To jest rozmowa w gronie wszystkich parlamentarzystów Porozumienia. Nie chciałbym przesądzać - być może - o losach obozu Zjednoczonej Prawicy prowadząc rozmowy przez telefon. Poważni politycy mają odwagę, żeby nie tylko zmierzyć się z głosem swoich wyborców, ale też, żeby się wsłuchać w głos swoich partnerów politycznych, a tymi najbliższymi partnerami są posłowie Porozumienia. I posłowie Porozumienia mają wątpliwości co do tego, czy ta wizja, którą zaproponował premier Gowin służy Porozumieniu, służy obozowi Zjednoczonej Prawicy i w konsekwencji - służy Polsce - podkreślił Żalek.