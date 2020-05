We wtorek Sejm zajął się w pierwszym czytaniu projektem ustawy autorstwa PiS, który przewiduje, że głosowanie w wyborach prezydenckich w 2020 r. będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Posłowie - po przerwie ogłoszonej przez marszałek Witek do 15:30 - przystąpią do drugiego czytania.

Obrady Sejmu / Radek Pietruszka / PAP

Projekt PiS był punktem spornym w porządku dziennym wtorkowego posiedzenia Sejmu. Za jego wprowadzeniem głosowało 246 posłów, przeciw było 166, wstrzymało się od głosu 46.

Propozycja PiS zakłada, że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego . Uchyla się w nim ustawę mówiącą, że w tegorocznych wyborach głosowanie ma być wyłącznie korespondencyjne.



Zgodnie z projektem klubu PiS kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie, a PKW określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym.

Natychmiastowe przejście do drugiego czytania

W głosowaniu nad natychmiastowym przejściem do drugiego czytania, o co wnioskował w debacie klub PiS, 236 posłów było za, przeciw było 221 osób, a wstrzymały się dwie osoby.



Wcześniej posłowie głosowali nad wnioskiem KO o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. "Za" głosowało 137 posłów, przeciw było 245, a wstrzymało się 75.



W związku z wniesioną przez PiS autopoprawką do ustawy i wnioskiem posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa o przerwę, aby posłowie mogli się z nią zapoznać, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę we wtorkowych obradach do godz. 15.30.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Szumowski zgłasza poprawki do projektu PiS





"Były koperty śmierci, a to była mowa, że wybory będą sfałszowane, czy że będą szwindlem"

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka przedstawiając stanowisko klubu PiS podkreśliła, że "naszym obowiązkiem jest umożliwienie Polakom udziału w wyborach". Przeprowadzenie ich jak najszybciej dla dobra Polski, dla dobra państwa polskiego i jego mieszkańców. To jest nasz obowiązek - oświadczyła.



Zwróciła uwagę, że kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia i aby zapobiec chaosowi należy do tego czasu wybrać prezydenta. Zobowiązuje nas do tego konstytucja, nie szanowni państwo ten napis, który znacie z koszulek, tylko konstytucja - najwyższe źródło prawa w Polsce - podkreśliła posłanka.



Stachowiak-Różecka oceniła, że posłowie opozycji robili wszystko, aby Polaków wystraszyć. Były koperty śmierci, a to była mowa, że wybory będą sfałszowane, czy że będą szwindlem - zaznaczyła.



Odnosiła się też do pomysłu opozycji, by wprowadzić stan klęski żywiołowej, w celu przesunięcia termin wyborów. Stachowiak-Różecka podkreśliła, że jest zdumiona tą propozycją. Dalibyście większości parlamentarnej możliwość przesuwania wyborów z miesiąca na miesiąc, z miesiąca na miesiąc - zaznaczyła. I tak sobie wyobrażam, że w lubuskim najmniej przypadków koronawirusa, to wybory byśmy ogłosili za trzy miesiące, a na Śląsku dopiero za trzy lata, czy jak wy sobie to wyobrażacie - mówiła.



Dalibyście większości parlamentarnej narzędzie, które wpisałoby się w naszą strukturę funkcjonowania państwa prawa, a nie zostało do tego wymyślone i nie zostało po to powołane. Szanowni państwo mam wrażenie, że chodziłoby wam o to, żeby wykorzystać to narzędzie, żebyście po miesiącu, czy kolejnym przesunięciu terminu wyborów mogli mówić "dyktatura, nie chcą zorganizować wyborów" - stwierdziła posłanka PiS.



Stachowiak-Różecka podkreśliła jednocześnie, że PiS przygotowując projekt ustawy wsłuchał się zarówno w głos Polaków jak i w postulaty opozycji. "Jesteśmy odpowiedzialni i spokojnie wsłuchaliśmy się w waszą histerię, ale także i w wasze postulaty" - zapewniła.



Wsłuchaliśmy się w głos Polaków i odpowiadamy na wasze postulaty. Chcecie zmieniać kandydata, mówisz - masz - dodała zwracając się do szefa PO Borysa Budki. Dodała, że projekt daje taką możliwość. Także możecie się państwo nad tym spokojnie zastanowić"- mówiła.

Stachowiak-Różecka w imieniu klubu PiS złożyła wniosek, by po zakończeniu debaty niezwłocznie przystąpić do drugiego czytania, bez odsyłanie projektu do komisji.

Budka: To bubel prawny

Lider PO Borys Budka złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Ocenił, że ten wniosek pokazał prawdziwe intencje PiS. Nie ma drugiego takiego ugrupowani chyba w Europie, jeśli nie na świecie, które potrafi zrobić taki chaos, tak namieszać, a później udawać, że wszystko jest zgodne z prawem. Wy jesteście naprawdę mistrzami świata w robieniu totalnego bałaganu. Wy jesteście nie tylko totalną władzą, ale jeszcze do tego totalnym chaosem - oświadczył.



Jak mówił, do wyborów prezydenckich 10 maja nie doszło, bo "jest odpowiedzialna opozycja a obywatele nie zgodzili się na wielką farsę i kpinę", jaką zaproponowali rządzący. Wy dzisiaj mówicie o konstytucji? Na miłość boską, to ostatni akt prawny, na który możecie się powoływać - powiedział szef klubu KO.



Bądźcie wreszcie poważni. To, co zrobiliście, to jest kpina nie tylko z opozycji, bo wiemy, że nie macie dla nas szacunku, ale to jest kpina z obywateli. Mówicie dzisiaj, że trzeba przyspieszyć wybory, ale wy je spowolniliście - zauważył Budka. Jak dodał, jedynym konstytucyjnym prawem rządu i prawem tej większości, żeby zgodnie z konstytucją przesunąć termin wyborów było wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.



Teraz będziecie opowiadać, że wsłuchujecie się w głos opozycji czy obywateli. Jak wsłuchujecie się w ten głos, jeżeli pani poseł mówi: przejdźmy od razu do drugiego czytania? Dajecie kolejny bubel prawny, bo znowu dzielicie Polaków na lepszych i gorszych. Tak bardzo boicie się tego, co będzie wkrótce, że chcecie jak najszybciej przeforsować te wybory - oświadczył Budka.



Ocenił, że projekt PiS "nadaje się tylko do kosza" i złożył wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Małgorzata Kidawa-Błońska do wymiany? W PO trwa burzliwa dyskusja



PSL Koalicja Polska chce wnieść poprawki

Lider ludowców zapowiedział z mównicy Sejmowej, że PSL Koalicja Polska będzie wnosić poprawki do proponowanej przez PiS ustawy. Jedna z poprawek dotyczy tego, aby głosowanie odbywało się przez dwa dni. To umożliwi korzystanie przez dwa dni z lokali wyborczych. Sposób hybrydowy jest ciekawy, ale, aby on był właściwy, to dwa dni głosowania będą lepsze; pozwolą i na bezpieczeństwo komisji i tych, którzy będą tam wchodzić. Nie będzie tłoku, nie będzie kolejek do lokali wyborczych - przekonywał Kosiniak-Kamysz.



Oświadczył, że PSL jest gotowe do prawdziwej, merytorycznej dyskusji i współpracy nad projektem ustawy dotyczącym wyborów prezydenckich. Trzeba przywrócić Polsce normalność - podkreślił lider ludowców.



W ocenie Kosiniaka-Kamysza, ostatnie dni pokazały, "jak złymi decyzjami można doprowadzić do rozgardiaszu, bałaganu i sytuacji, w której organizacyjnie polskie państwo jest w ruinie".



Tak często powtarzaliście pięć lat temu hasło: "Polska w ruinie". Tylko to nie była ocena rzeczywistości, a zapowiedź przyszłości - mówił lider ludowców do przedstawicieli PiS. Trzeba wyjść do przodu. Nie da się tkwić w tej ruinie, w tym bajzlu, bałaganie, do którego doprowadziliście - dodał. Zaznaczył, że w kwestii organizacji wyborów należy znaleźć rozwiązanie, ponieważ tego oczekują obywatele.

Bosak: Czekamy na informację o uczciwej kampanii

Bosak przypomniał w debacie, że 11 marca jako pierwszy kandydat w wyborach prezydenckich zawnioskował o przesunięcie wyborów. Jako pierwszy powiedziałem, że będą państwo mieli problem z przeprowadzeniem wyborów, że będziecie mieli problem ze skompletowaniem komisji wyborczych, że ta tradycyjna procedura po prostu w warunkach epidemii i kwarantanny nie zadziała - zwracał się poseł do polityków PiS.



Podkreślił, że nie krytykował głosowania korespondencyjnego, ale proponował rozszerzenie tego rozwiązanie na wszystkich tych, którzy chcą. A wy z typowym dla swojego lidera Jarosława Kaczyńskiego uporem i przewrotnością stwierdziliście, że zrobicie przymusowe głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Po co? Przez ostatnie tygodnie się nie dowiedzieliśmy - dodał Bosak.



Polityk Konfederacji przypomniał, że w poniedziałek przedstawił plan jak przeprowadzić wybory. Musi być termin, głosowanie osobiste, korespondencyjne, uczciwa kampania. Wasz projekt odpowiada tylko na dwa z tych wyzwań: wprowadzacie procedurę głosowania. Czekamy na termin, czekamy też na informację o uczciwej kampanii, szczególnie w mediach publicznych - mówił i złożył siedem poprawek do projektu ustawy