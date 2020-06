Wracamy na szlak kampanijny, w czwartek odmrażamy sztaby okręgowe, powiatowe i gminne - powiedział pełnomocnik wyborczy komitetu Andrzeja Dudy - poseł PiS Krzysztof Sobolewski. Z kolei rzecznik sztabu Adam Bielan poinformował, że prezydent będzie kontynuował objazd po kraju.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą podczas Gali AgroLigi / Andrzej Lange / PAP

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter "mieszany" - wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio, czy drogą korespondencyjną.



Krzysztof Sobolewski poinformował, że w czwartek komitet zawiadomi PKW o uczestnictwie w wyborach. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 5 czerwca komitety zarejestrowane w związku z wyborami, które miały się odbyć 10 maja, mają czas na zawiadomienie PKW o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca.





Jednocześnie w dniu jutrzejszym jako sztab wyborczy zaczynamy dystrybucję materiałów, odmrażamy, bardzo popularne ostatnio słowo w Polsce, 40 sztabów okręgowych, ok. 380 sztabów powiatowych i kilkaset sztabów gminnych - powiedział pełnomocnik wyborczy komitetu Andrzeja Dudy.





Wracamy na szlak kampanijny, jedziemy dalej z nadzieją, że będzie to podróż po zwycięstwo i reelekcję pana prezydenta Andrzeja Dudy - dodał Sobolewski.



Z kolei Adam Bielan przekonywał, że to PiS ma "najlepszego kandydata". Pan prezydent Andrzej Duda przez najbliższe tygodnie będzie kontynuować to, co robił przez ostatnie 5 lat - rozmowę z Polakami, objazd po kraju - powiedział rzecznik sztabu.