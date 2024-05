Już dzisiaj poznamy zwycięzców wszystkich konkursów odbywających się w ramach 17. edycji Mastercard OFF CAMERA – emocje sięgają zenitu, a festiwalowa atmosfera nie opuszcza miasta! Dzięki znakomitej pogodzie widzowie cieszą się nią w całym Krakowie, a szczególnie w Miasteczku Filmowym i trzech kinach plenerowych.

/ Foto: Dominika Scheibinge/ Mat. Prasowy /

Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej to bijące serce Festiwalu. W ramach rozmów OFF NA MAKSA 3 maja Maks Behr rozmawiał z Izą Kuną i Katarzyną Warnke, które wystąpiły w nowej serialowej produkcji player.pl pod tytułem "Klara". Widzowie mieli okazję poznać "Klarę" podczas pokazów w ramach Storytellers, stąd rozmowa była świetnym przedłużeniem tego corocznego święta seriali.

Emocje zgromadzonej w Miasteczku Filmowym publiczności rozgrzali też Paweł Maślona, reżyser filmu "Kos" i Bartosz Bielenia, odtwórca jednej z głównych ról. Rozmowa o tej odważnej filmowej dyskusji z polską historią 3 maja, wybrzmiała wyjątkowo mocno. Jak zaznaczył reżyser filmu, mówiąc o swoich motywacjach do podjęcia tak trudnego tematu: Każda dojrzała wspólnota powinna mieć odwagę zmierzyć się z tym, co trudne, co nienazwane, niewypowiedziane [...] ta spuścizna pańszczyzny jest cały czas w nas obecna.

Zgromadzeni na placu przy Galerii Krakowskiej mieli też okazję dowiedzieć się, co skłoniło Maślonę do sięgnięcia po konwencję westernu i kina zemsty oraz posłuchać o tym, jak niejednoznaczny był proces powstawania filmu.

/ Robert Sluszniak /

Bartosz Bielenia z kolei emocjonalnie wypowiedział się o tym, co zafascynowało go w postaci Ignaca, który mimo wszystko kieruje się egoistycznymi pobudkami: To było akurat to, co mnie w tej historii w zasadzie interesowało najbardziej. Gdyby to był chłop, który z radością dołącza do historii, chwyta za kosę i idzie na barykady, to po prostu nie byłby ciekawy [...]. Ten jego wewnętrzny konflikt był najbardziej interesujący [...]. Ma jeden bardzo silny imperatyw, który pęka dopiero w scenie w austerii, gdzie przelewa się miarka, to tutaj właściwie zapada decyzja.

Kino niezależne to właśnie rozmowy o tym, co ważne, choć nie zawsze łatwe. Dowodem na to były również sesje Q&A, jakie odbyły się po dzisiejszych pokazach filmów biorących udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych: "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej, "Białej odwagi" w reżyserii Marcina Koszałki i wspomnianego już "Kosa" w reżyserii Pawła Maślony.

W auli Akademii Sztuk Pięknych festiwalowa publiczność spotkała się natomiast z twórcami dzieł biorących udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie drogi". Gościem sesji Q&A po pokazie "Silent Roar" był Johnny Barrington, reżyser filmu. Widzowie "Tyle, co nic" mogli porozmawiać z jego reżyserem, Grzegorzem Dębowskim, oraz z Arturem Poczesnym, Jerzym Kapuścińskim i Agnieszką Kwietniewską. Ostatnie spotkanie tego wieczoru zostało poświęcone produkcji "78 Days", o której opowiedziała jej reżyserka, Emila Gasić.

To jeszcze nie koniec emocji! 3 maja odbył się także wyjątkowy pokaz specjalny w Kinie Kijów. Przed projekcją "Dyrygenta" w reżyserii Andrzeja Wajdy o swoich doświadczeniach we współpracy z tym wybitnym twórcą opowiedział Andrzej Seweryn, który wcielił się w filmie w jedną z głównych ról. Spojrzenie w przeszłość polskiego kina doskonale uzupełniło spektrum festiwalowych wrażeń.

/ Foto: Kamila Makarewicz/Mat. Prasowy /

Ósmy dzień festiwalu był kolejną znakomitą okazją na seans w kinie plenerowym! W ciepłą, majową noc widzowie zasiedli na festiwalowych leżakach, by oglądać "Limbo" w reżyserii Ivana Sena, fascynujące "W gorsecie" Marie Kreutzer lub "Barany. Islandzka opowieść" Grimura Hakonarsona. Tym ostatnim pokazem zakończyliśmy tegoroczną edycję Kina w Ogrodzie Botanicznym. Zakończenie piątkowych filmowych przeżyć? Oczywiście w Klubie Spotkań Poczta Główna! Przy rytmach lat 80., 90. i 00. granych przez energicznych Baywatch Parties festiwalowicze i wolontariusze bawili się do późnej nocy.

A co nas czeka 4 maja?

Już dzisiaj o 20.00 najważniejszy moment 17. edycji Mastercard OFF CAMERA - Gala Zamknięcia, podczas której wręczona zostanie Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy dla laureata Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Przyznana zostanie także Nagroda Dominiki Kulczyk & dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Tego wieczoru poznamy też nazwisko Najlepszej Aktorki oraz Najlepszego Aktora tego Konkursu, a także laureatów nagród: Female Voice, Mastercard Rising Star, FIPRESCI oraz KIPA. Nie zapominajmy też o Nagrodzie Publiczności, o którą walczą wszystkie filmy z dwóch głównych konkursów Festiwalu. Galę Zamknięcia swoim występem uświetni niepowtarzalna Daria ze Śląska.

Wcześniej jednak zapraszamy jak co dzień do Miasteczka Filmowego przy Galerii Krakowskiej oraz na ostatnie sesje Q&A na tegorocznym festiwalu! W programie OFF NA MAKSA:

● 12:00 - 12:45 - rozmowa z Karoliną Bruchnicką, aktorką wyróżnioną nagrodą Mastercard Rising Star za rolę w filmie "Córka trenera" (reż. Łukasz Grzegorzek) podczas 12. edycji Mastercard OFF CAMERA.

● 12:45 - 13:30 - spotkanie, którego gościem będzie Mikołaj Sikorski, aktor, którego możemy oglądać w filmie "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej. Film bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

● 16.00 - 17.30 - gościem Maksa Behra będzie Jan Holoubek, reżyser filmu “Dopperlgänger. Sobowtór".

A w ramach Mastercard Special Screening zobaczycie:

● 12.00, Aula ASP: "The Hypnosis" w reż. Ernesta De Geera. Film bierze udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi". Po seansie odbędzie się sesja Q&A, w którym weźmie udział Jonathan Bjerstedt.

● 12.00, Kino pod Baranami, Sala Czerwona: "Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka, który walczy o nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. W Q&A po pokazie wezmą udział: Jan Holoubek, Anna Waśniewska-Gil.

To ostatnia okazja, by obejrzeć film w kinie plenerowym! Zapraszamy na 19.00 do Kina przy Galerii Krakowskiej na pokaz "Aftersun" w reżyserii Charlotte Wells. Możecie też wpaść do Kina na Placu Szczepańskim, gdzie o 20.30 pokażemy "Yang" (reż. Kogonada), który wyświetlaliśmy w ramach 16. edycji Mastercard OFF CAMERA.

Na zakończenie festiwalowego dnia nieodmiennie zapraszamy do Klubu Spotkań Poczta Główna na Jazzowe Afterparty Mastercard OFF CAMERA / jam! Ekipa krakowskich muzyków zabierze widzów festiwalu w muzyczną podróż łączącą w sobie rytmy jazzu, funka i bluesa. Po części koncertowej scena zostanie otwarta dla artystów i artystek, którzy zaprezentują swoje improwizacje w formule jam session.