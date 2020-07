Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o godz. 8 na konferencji prasowej, że brakuje jeszcze 5 protokołów z okręgowych komisji wyborczych - z Nowego Sącza, Olsztyna, Szczecina i z Warszawy. Dlatego PKW nie podała jeszcze ostatecznych wyników wyborów prezydenckich.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak i szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak / Paweł Supernak / PAP

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że na razie nie wiadomo, kiedy spłyną wszystkie protokoły. Dlatego PKW podała informację o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania - na podstawie danych z 99,97 proc. obwodów. Andrzeja Dudę poparło 51,21 proc. wyborców, Rafała Trzaskowskiego 48,79 procent.



Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych, są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie: Bruksela, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru - powiedział przewodniczący PKW. Jak zaznaczył, trudno powiedzieć, kiedy te protokoły zostaną wprowadzone, bo prace tych komisji obwodowych jeszcze trwają.

Czy to będzie godzina 12, czy 16 - w tej chwili ani te komisje nie są w stanie nam powiedzieć, ani my nie jesteśmy w stanie przekazać, o której będą - dodał Marciniak.

Jak stwierdził Sylwester Marciniak, wyniki z brakujących protokołów nie wpłyną w sposób znaczący na rezultat wyborów prezydenckich.



Frekwencja wyborcza wyniosła 68,12 procent.

Podczas ostatniej, niedzielnej konferencji PKW, jej przewodniczący Sylwester Marciniak zapowiedział, że kolejna konferencja prasowa PKW odbędzie się po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych , ustaleniu wyniku głosowania, sporządzeniu protokołu głosowania i podjęciu uchwały w sprawie wyników wyborów.