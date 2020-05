"Niemal codziennie dowiadujemy się o nowych aferach, w których główną role odgrywają ludzie w różny sposób powiązani z PiS. W trakcie pandemii miliony złotych z naszych podatków są wydawane na bezużyteczny sprzęt, bezużyteczne maseczki, a co w tych sprawach ma do powiedzenia prezydent Andrzej Duda? Nic" – powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Prezydent Andrzej Duda wobec Jarosława Kaczyńskiego zachowuje się jak szeregowiec wobec kaprala - pręży się, staje na baczność, a Polska potrzebuje prezydenta, który tego małego kaprala z Żoliborza postawi do pionu" - oceniła.

