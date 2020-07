"Trzeba po raz kolejny powiedzieć "do widzenia". Mamy dosyć tych, którzy podnosili wiek emerytalny" – mówił w Stargardzie ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. "Nigdy więcej nie pchać się do władzy w Polsce. Po to, żeby kraść 50 mld złotych z VAT-u rocznie? Po to chcą się dopchać do władzy, żeby ktoś nas okradał? Złodziejom i tym, którzy złodziejom sprzyjali, mówimy ‘nie’" - powiedział prezydent.

