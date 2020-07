Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski powiedział, że w rozmowie z byłym prezydentem USA Barackiem Obamą potwierdził pełną kontynuację polityki prowadzonej przez poprzednie rządy w kwestii bezpieczeństwa i relacji z USA. "Jest to kwestia racji polskiej stanu" - zaznaczył.

Wybory prezydenckie - II tura. Prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej w biurze krajowym PO / Tomasz Gzell / PAP

Trzaskowski został zapytany na czwartkowej konferencji prasowej o przebieg środowej rozmowy z byłym prezydentem USA. Poinformował, że z Barackiem Obamą rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa, stacjonowania wojsk USA w Polsce oraz o przyszłości NATO, i żeby "potwierdzić to, że tylko Polska silna w Unii Europejskiej jest traktowana w pełni po partnersku przez USA".

Ja potwierdziłem, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i relacje z USA, to tutaj jest pełna kontynuacja polityki (prowadzonej - RMF FM) przez wszystkie rządy, że jest to kwestia polskiej racji stanu. O tym głównie rozmawialiśmy: o kwestii bezpieczeństwa i przyszłości NATO - powiedział Trzaskowski.



Rozmowa odbyła się w środę. Trzaskowski przyznał, że jego sztab wyborczy zwrócił się o możliwość odbycia takiej rozmowy. Informując o niej w środę Trzaskowski napisał na Twitterze, że rozmawiał z Barackiem Obamą "o demokracji w Polsce, o znaczeniu naszego kraju dla zjednoczonej Europy, a także o tym, jak kluczową sprawą jest sojusz polsko-amerykański". "Zaufanie między naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich" - napisał Trzaskowski na Twitterze.







Barack Obama był prezydentem USA w latach 2008-2016.



Trzaskowski zmierzy się 12 lipca w drugiej turze wyborów z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Na Trzaskowskiego głosowało w pierwszej turze wyborów 30,46 proc. Polaków, na Dudę - 43,5 proc.



Na jesieni tego roku odbędą się też wybory prezydenckie w USA. Z obecnym prezydentem Donaldem Trumpem zmierzy się Demokrata Joe Biden, były wiceprezydent z czasów urzędowania w Białym Domu Baracka Obamy.

