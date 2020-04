"To jest taki czas, kiedy trzeba przestać myśleć o gierkach politycznych, to jest czas, kiedy decydujemy o życiu i śmierci. Stąd wzięła się decyzja Porozumienia, by przedstawić projekt zmian konstytucji" - mówił w Polsat News wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.

