"Prezydentowi się nie odmawia" - tak Adam Bielan odpowiedział w Polsat News na pytanie, dlaczego zdecydował się na przyjęcie funkcji rzecznika sztabu ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. "Gdy dostałem taką propozycję, zadzwoniłem do żony, zapytałem o zgodę, bo wiadomo, że nie będzie mnie często w domu; żona natychmiast powiedziała, że powinienem się zgodzić" - zdradził.

Adam Bielan / Marcin Obara / PAP



W środę zaprezentowany został sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło będzie szefową kampanii Andrzeja Dudy, Joachim Brudziński - szefem sztabu organizacyjnego, a była premier Beata Szydło - szefową sztabu programowego. Bielan został rzecznikiem sztabu.



Dostałem tę propozycję kilka tygodni temu - przyznał polityk w Polsat News. Podkreślał też wagę zbliżających się wyborów prezydenckich. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi tych wyborów, nie tylko dla naszego obozu politycznego, a dla Polski. Ostatnia rzecz, jakiej Polska potrzebuje, to przez kolejne trzy i pół roku wojny prezydenta z rządem - tłumaczył. Zwrócił uwagę, że opozycja w wyborach parlamentarnych przejęła Senat i choć izba wyższa nie ma kompetencji do wetowania ustaw, to już - jak mówił Bielan - politycy opozycji próbowali zablokować przyjęcie ustawy dotyczącej 13. emerytury.

Bielan przyznał, że kampania prezydencka będzie trudna. Kampania prezydencka zawsze cieszy się w Polsce najwyższą frekwencją. Z całą pewnością nasi oponenci są bardzo mocno zmobilizowani, są gotowi na wszystko - oświadczył. Widzieliśmy w Pucku, (że - przyp. red.) są w stanie zorganizować bojówki, które w sposób wulgarny obrażają prezydenta na oficjalnych uroczystościach - dodał.



W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, kontrkandydatami Andrzeja Dudy będą m.in. : wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.



Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.