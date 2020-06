Współpłacenie za wizyty u lekarza to dobry pomysł, nawet jeżeli mielibyśmy 5-10 zł dopłacać. Może wtedy zmniejszyłyby się kolejki do lekarzy, bo poziom hipochondryków w Polsce jest dość poważny – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kandydat w wyborach na prezydenta Marek Jakubiak. Zaznaczył, że nie chodzi mu o odpłatność za lecznictwo szpitalne czy długoterminowe. „Tu chodzi o to, żeby odciążyć lekarzy od tzw. bólu paluszka” – powiedział.

