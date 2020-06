Imigranci, religia w szkołach, małżeństwa jednopłciowe, przyjęcie euro i szczepionki – o takie tematy byli pytani kandydaci na prezydenta podczas debaty w TVP. Kandydaci mieli po minucie na odpowiedź na każde z pytań. W debacie wzięło udział wszystkich jedenastu kandydatów na urząd prezydenta RP.

Kampania prezydencka 2020. Debata kandydatów na prezydenta RP, od lewej: polityk, przedsiębiorca Stanisław Żółtek, przedsiębiorca, działacz polityczny Paweł Tanajno, prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat Lewicy, lider Wiosny Robert Biedroń, dziennikarz, działacz społeczno-polityczny Szymon Hołownia, profesor Mirosław Piotrowski, poseł, kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak i przedsiębiorca Marek Jakubiak

Pierwsza runda - imigracja

W pierwszym pytaniu kandydaci zostali zapytani, jak ich zdaniem Polska powinna zachować się ws. relokacji uchodźców, którzy chcą dostać się do krajów Unii Europejskiej.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy "jesteśmy narodem ludzi życzliwych i też członkiem Unii Europejskiej, ale przyjeżdża do nas wielu migrantów z Ukrainy i Białorusi i żyjemy razem z nimi". Jak podkreślił, "przyjmujemy serdecznie uchodźców, ale są to ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, ale nie zgadzam się na przymusowe przywożenie ludzi przez relokację". Nie godziłem się na przymusową relokację. Jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy i pomagamy strzec granic Europy - dodał.

Rafał Trzaskowski powiedział, że "problem uchodźców został rozwiązany w 2015 roku, kiedy podpisano umowę z Turcją". Nie było zgody na przymus, natomiast kobietom i dzieciom należy pomagać - podkreślił. Jego zdaniem "prezydent Duda mówi o wyimaginowanej wspólnocie, a rząd głównie szuka wrogów zamiast koalicjantów".

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył "dziś Polska nie ma polityki zagranicznej". Czas odbudować pozycję Polski w UE, i zająć miejsce Wielkiej Brytanii, wtedy będziemy silni i bezpieczni. Polska powinna utworzyć korytarze humanitarne, są obszary objęte wojną i Polska powinna współpracować z Kościołem i Caritasem i innymi organizacjami pozarządowymi - powiedział.

Natomiast według Roberta Biedronia "powinniśmy budować mosty a nie mury, budować dom". Trzeba wzmocnić pozycję Polski w UE, żeby stworzyć przestrzeń, dla każdego który chciałby zamieszkać w Polsce. Polska zawsze jest silna, otwarta i tolerancyjna, a słaba kiedy jest podzielona - mówił.

Według Szymona Hołowni należy odróżnić uchodźców i imigrantów zarobkowych. Jak zaznaczył "obowiązuje nas prawo międzynarodowe". Polska polityka migracyjna nie istnieje. (...) Musimy odnowić pozycję Polski w UE, trzeba wznowić pracę Trójkąta Weimarskiego, będę intensywnie pracował, aby ambasadach zainicjować powstanie stanowisk rzeczników stabilności, którzy realnie zatroszczą się o polskich pracowników w Wielkiej Brytanii - powiedział.

Krzysztof Bosak podkreślił, że "program przymusowej relokacji uchodźców przez UE został odrzucony". Powinniśmy prowadzić samodzielną, odpowiedzialną politykę emigracyjną, a ci, którzy są wysyłani na siłę nie są gośćmi - mówił. Zauważył, że "należy dumnie bronić swoich interesów narodowych".

Zdaniem Mirosława Piotrowskiego "Polska powinna starać się odejść od dyktatu Unii Europejskiej, a stara dobra Europa była chrześcijańska". Jak podkreślił "zalew imigrantów spowoduje, że Europa utraci swoją esencję".

Jak zaznaczył Paweł Tanajno "imigracja z Syrii musi się odbywać z zachowaniem praw człowieka. Rację miał prezydent Duda, że nie można trzymać tych ludzi na siłę, bo stają się obozy pracy".

Stanisław Żółtek ocenił, że "uchodźcy nie są obywatelami polskimi i nie mogą mieć takich samych praw". "Przymusowa relokacja to skandal, dyktat UE na Polską trzeba zakończyć warto zakończyć współpracę z Unią Europejską, żeby nie dawać za darmo ludziom pieniędzy".

Waldemar Witkowski ocenił, że dziwi się, że "dyskutujemy nad czymś, co jest naturalną chęcią pomocy innymi". Jego zdaniem "należy pomagać uchodźcom i nie należy zamykać granic".

Marek Jakubiak zaznaczył, że "Polska nie jest od tego, żeby pomagać Angeli Merkle ws. relokacji uchodźców".

Druga runda - religia w szkołach

W drugiej rundzie kandydaci pytani byli o to, czy są za umożliwieniem dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski podkreślił, że o tym, czy religia powinna być w szkole, czy nie, powinni decydować rodzice.

Natomiast dzisiaj Polacy chcą prezydenta Rzeczypospolitej, który nie tylko mówi o wartościach, tylko je praktykuje. I tego, co nauczył mnie mój katecheta franciszkanin, ale również rodzice, to to, że trzeba przede wszystkim stać przy tych wszystkich, którzy są słabsi - podkreślił kandydat KO. Wierzę w to, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - dodał.

Niezależny kandydat Szymon Hołownia powiedział, że o tym, czy lekcje religii powinny odbywać się w szkole i w jakiej formie powinna decydować wspólnota szkolna. Nie ministrowie, nie biskupi, tylko nauczyciele, rodzice i uczniowie - podkreślił. W jego ocenie kwestia rozdziału Kościoła od państwa, to jedna z najpilniejszych rzeczy, które trzeba w Polsce zrobić.

Trzeba zlecić, i ja jako prezydent, natychmiast zlecę Najwyższej Izbie Kontroli audyt przepływów finansowych pomiędzy państwem, a Kościołem - oświadczył Hołownia.

Zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy, Hołownia pytał, dlaczego do tej pory nie mianował on swojego przedstawiciela w komisji państwowej ds. wyjaśniania przypadków pedofilii.

Ja z całą pewnością uczynię to natychmiast - zadeklarował, co oznacza, że nie wiedział, że prezydent Andrzej Duda powołał 21 maja psycholog Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofili.

Zdaniem szefa Unii Pracy Waldemara Witkowskiego fikcją jest religia w szkole, która powoduje, że część dzieci, która nie chce uczestniczyć w lekcji religii jest stygmatyzowana i tak naprawdę przymuszana do siedzenia w kątach. Religia i przygotowanie do komunii świętej powinna nie być w szkole, a właśnie w Kościele - ocenił Witkowski. Dodał, że szkoła powinna być świecka.

Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) podkreślił, że mimo tego, że próbuje się obrzydzić religię katolicką i duchowieństwo Polska jest w większości krajem ludzi wierzących.

Dlatego też religia katolicka powinna być nauczana w szkołach polskich, ale także i w szkołach europejskich, nie powinna być spychana na margines jako ostatnia lekcja, żeby zniechęcać uczniów - powiedział.

Bezpartyjny kandydat Paweł Tanajno powiedział: Świeckie państwo oraz swoboda obywateli, którzy mają dzieci w szkołach w kształtowaniu rozwiązania tego problemu, czy rodzice chcą religii, czy nie.

Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy) podkreślił, że religia dzisiaj jest lekceważona w szkołach. Tak nie może być. Oczywiście, jeżeli są szkoły prywatne albo prywatyzuje się szkolnictwo, to rodzice mogą zdecydować o religii w szkołach, ale niechże tam będzie ksiądz, a nie pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej - zaznaczył Żółtek.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że relacje między państwem a Kościołem reguluje w Polsce umowa konkordatowa i konstytucja. To, że powołałem swojego przedstawiciela do komisji dotyczącej pedofilii jest jasne od dosyć dawna i dziwię się, że jeden z kandydatów o tym nie wie, to pokazuje, że ma blade pojęcie o sprawach, które dzieją się w Polsce - podkreślił, odpowiadając na zarzut Hołowni.

Według niego w Polsce jest tak, że to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci i to oni decydują o wysyłaniu dzieci na religię.

Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jako prezydent RP będzie stał na straży wartości takich, jak: prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno. Będę dbał o wolność religijną i o swobody religijne, ale też o szacunek dla każdego człowieka. Dla tych, którzy poszukują Boga i dla niewierzących - podkreślił kandydat PSL.

Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak podkreślił, że temat religii w szkole to temat zastępczy. Tak naprawdę nie ma żadnego konfliktu społecznego w tej sprawie. Ci rodzice, którzy chcą posłać dzieci do szkoły, posyłają je, a ci, którzy nie chcą, nie posyłają - ocenił.

Kandydat Lewicy Robert Biedroń powiedział, że 16 lat temu zmarł Jacek Kuroń. Któż, jak nie Jacek Kuroń, Polkom i Polakom pięknie opowiadał o naszym świecie wartości, o wartościach, na które umówiliśmy się w konstytucji RP i to powinien być nasz drogowskaz, jeśli chodzi o wartości - powiedział Biedroń. Trzeba wyprowadzić lekcje religii ze szkół - oświadczył.

Marek Jakubiak powiedział, że konkordat określa relacje Polski z Watykanem. Według niego wyrzucanie religii ze szkoły jest błędem.

Trzecia runda - małżeństwa jednopłciowe

Kandydaci byli pytani o to, czy podpisaliby ustawę o małżeństwach jednopłciowych.

Jestem zażenowany, że ciągle rozmawiamy na ten temat. Konstytucja jasno określa, czym jest związek małżeński. Mówienie o tym, kto z kim śpi, mnie nie interesuje. Jestem za tym, by za pomocą aktów prawa dawali sobie radę ze spadkiem. Nie rozumiem w czym problem - powiedział Marek Jakubiak.

Stanisław Żółtek uznał, że "nie powinniśmy się wtrącać w to, jakie ktoś ma preferencje seksualne". Stwierdził także, że należałoby zlikwidować podatek dochodowy, bo jego zdaniem osoby homoseksualne chcą brać śluby, by... móc wspólnie się rozliczać.

Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie zamierza popierać żadnych zmian w prawie, które wprowadzałyby albo związki partnerskie, albo małżeństwa jednopłciowe.

Paweł Tanajno stwierdził, że pytanie "najwyraźniej dyktuje je Jarosław Kaczyński". Ja się w to pytanie nie wpiszę. Nikt z polityków nie mówi, że demografia opada i nasze emerytury są zagrożone - mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz również stwierdził, że tym pytaniem odwraca się uwagę od innych spraw w kraju. Kłopoty emerytów, brak mieszkań, brak żłobków i przedszkoli, a my w wojnie polsko-polskiej uczestniczymy - mówił. Podkreślił jednak, że jest za referendum w sprawie związków partnerskich, ale przeciwko małżeństwom par jednopłciowych i adopcjom dzieci przez nie.

Mam wrażenie, ze TV publiczna stała się telewizją jednego tematu. Teraz milion osób jest bez pracy. Teraz na tym powinniśmy się skupić. Mam w programie darmowe żłobki, stypendia dla młodzieży. I mam też w programie związki partnerskie - powiedział Rafał Trzaskowski.

Mirosław Piotrowski stwierdził, że pytanie jest kuriozalne i nigdy by nie wprowadził małżeństw jednopłciowych. Również zaczął wymieniać inne problemy. Edukacja jest w chaosie. Na barki nauczycieli i uczniów zrzucono całą reformę. Postuluję, by wrócić dawną emeryturę nauczycielską - mówił.

Krzysztof Bosak powiedział, że nie zgodziłby się na zmiany w prawie, które umożliwiałyby parom jednopłciowym zawieranie legalnych związków. Stwierdził także, że pytanie zostało zadane przez telewizję publiczną, by "pogrążyć Trzaskowskiego".

Szymon Hołownia zaznaczył, że "ideologia LGBT to nie jest problem, który nurtuje Polaków". Podpiszę ustawę o związkach partnerskich, zawetuję o małżeństwie par homoseksualnych i adopcji dzieci - odpowiedział.

Robert Biedroń z kolei ocenił, że prezydent powinien mieć odwagę, by walczyć o każdą grupę społeczną.

Waldemar Witkowski zaczął opowiadać o swoim współpracowniku, który jest gejem i musiał wyjechać, by wziąć małżeństwo za granicą. Jego zdaniem tak nie musi być i można to ułatwić. Dodał, że byłby w stanie podpisać ustawę o adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Czwarta runda - euro czy złotówka

Z obszaru gospodarki pytanie dotyczyło tego, czy i kiedy Polska powinna przyjąć walutę euro.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że kiedy wstępowaliśmy do UE, w traktacie akcesyjnym zgodziliśmy się na przyjęcie wspólnej waluty, ale bez określenia terminu. Prezydent zauważył, że złoty dwa razy nas ochronił w czasie kryzysu. Ocenił, że dyskusję na temat przyjęcia euro nasz kraj powinien zacząć, kiedy się to nam będzie opłacać, kiedy Polacy będą zamożnym społeczeństwem.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zauważył, że pytanie o euro to pytanie o politykę zagraniczną, a nie gospodarkę. Według niego, mówiąc o aspektach gospodarczych polityki europejskiej, dużo większym problemem jest obecny projekt nowego instrumentu zadłużenia UE. Zdaniem Bosaka temat euro jest tematem zastępczym, natomiast najważniejszymi kwestiami dotyczącymi polskiej gospodarki są teraz wzrost bezrobocia, załamanie produkcji przemysłowej czy spadek pensji.

Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) zadeklarował, że jest przeciwnikiem euro i chce, by Polska pozostała przy złotym. Mówił, że jako kandydat na prezydenta opowiada się za obniżką podatków - PIT i VAT oraz wprowadzeniem wyższej kwoty od podatku.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) oświadczył, że Polska obecnie nie jest gotowa na przyjęcie euro, a w dyskusji na ten temat najważniejszy jest interes obywateli. Ocenił, że w gospodarce panuje teraz ogromny chaos, nad którym rząd nie panuje. Ludzie boją się o miejsca pracy, przedsiębiorcy boją się o swoje firmy. Dzisiaj trzeba skupić się na inwestycjach, tu i teraz, a nie na gigantomanii, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny. Trzeba skupić się na inwestycjach powiatowych, to wygeneruje miejsca pracy - oznajmił.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że ten, kto układał pytania do debaty wyborczej, "musiał mieć niezły odlot" i że w polskich domach rozmawia się o problemach związanych ze spadkiem PKB czy likwidacją miejsc pracy. W jego opinii trzeba wprowadzić w Polsce dobrowolny ZUS i wyższą kwotę wolną od podatku. Turystyka w zapaści, brakuje pieniędzy dla samorządów, edukacja niedofinansowana - wymieniał aktualne jego zdaniem problemy.

Zdaniem b. posła Kukiz'15 Marka Jakubiaka, polski złoty, tak samo jak polska armia czy polski język to podstawa naszej wolności i suwerenności. Wspomniał, że jako kandydat na prezydenta proponuje liniowy VAT, likwidację CIT i wprowadzenie w zamian 1 proc. podatku przychodowego.

Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy) stwierdził: "Precz z tym euro". Jak mówił, zamiast o wspólnej walucie, on rozmawiałby o wyjściu polski z Unii Europejskiej, bo jego zdaniem Polska będzie coraz więcej traciła na członkostwie w UE. Rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków zajmuje się kupowaniem wyborców za pieniądze podatników, 500 plus, kolejne 1000 plus (...), może jeszcze "menelowe" plus - zapytał.

Przedsiębiorca Paweł Tanajno (kandydat bezpartyjny) podkreślił, że politycy nie mają pojęcia o gospodarce. Śmieszy mnie wypowiedź Andrzeja Dudy, że wyższe wypłaty będą warunkiem przyjęcia euro, bo przez ostatnie miesiące razem z premierem zrobili wszystko, żeby obniżać ludziom wynagrodzenia - powiedział. Wskazał, że jego program zakłada zwiększenie wynagrodzeń netto.

Publicysta Szymon Hołownia (bezpartyjny) przyznał, że Polska będzie musiała przyjąć euro prędzej czy później. Ważniejsza jego zdaniem jest ochrona zdrowia i edukacja "na miarę XXI wieku". Zadeklarował, że jako prezydent w ciągu pięciu miesięcy urzędowania złoży pięć ustaw, które przesuną miliardy złotych z "niemądrych inwestycji", takich jak CPK na rozwiązywanie realnych problemów Polaków.

W ocenie szefa Unii Pracy Waldemara Witkowskiego przyjęcie przez Polskę euro powinno poprzedzić referendum. Mówił, że zależy mu, żeby pensje w Polsce wzrosły. Płace wzrosną, jeśli będziemy mieli tą samą walutę w UE - stwierdził.

Lider Wiosny Robert Biedroń ironizował, że jeśli Polską będzie nadal rządził Andrzej Duda i PiS, to Polska szybciej przyjmie rubla niż euro. Zaznaczył, że jako europoseł obserwuje jak PO i PiS zajmują się sobą, a nie zdobywaniem funduszy europejskiej dla Polski, tymczasem on proponuje plan odbudowy Polski o wartości 280 mld zł. To są realne środki, które powinny do nas trafić na budowę tanich mieszkań na wynajmem, dwa miliony paneli fotowoltaicznych - powiedział.

Piąta runda - szczepionki na koronawirusa

Kandydaci w następnej kolejce byli pytani o to, czy jeśli powstanie szczepionka na koronawirusa, to czy Polska powinna ją kupić i czy te szczepienia powinny być obowiązkowe.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "trzeba wprowadzić premie dla osób, które od miesięcy walczą z koronawirusem". Bez lepiej funkcjonujących szpitali nie będzie bezpieczeństwa Polski - ocenił.

Rafał Trzaskowski powiedział, że Polki i Polacy powinni mieć dostęp do takiej szczepionki. Natomiast chcemy wiedzieć, czy epidemia się skończyła, czy nie? Czy decyzje podejmowane w ostatnich tygodniach były właściwe? - pytał prezydenta i rząd kandydat KO na prezydenta.

Przede wszystkim powinna pojawić się szczepionka na nienawiść - stwierdził z kolei Robert Biedroń. Jego zdaniem rząd nie stanął na wysokości zadania, w kwestii walki z koronawirusem. Powinniśmy wiedzieć, czy ta szczepionka będzie dostępna. A takiej informacji nie mamy - zauważył.

Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak zauważył, że jest to pytanie o coś, co jeszcze nie istnieje. Ale moja odpowiedź to dwa razy "nie" - stwierdził.

Dwoma rękami się podpisuję za tym, aby Polska i cała Europa wypracowała bezpieczną szczepionkę i żeby wszystkie szczepienia były obowiązkowe - mówił Waldemar Witkowski.

Jak szczepionka będzie istniała, to zapytam ministra zdrowia i zapytam wirusologów. Ważniejsze dla mnie jest jednak, aby w tej chwili pomóc polskiej służbie zdrowia - wyjaśnił Szymon Hołownia.

Jeśli raz pozwolimy, aby rząd nas zaszczepił, to później się od tego nie uwolnimy - mówił Stanisław Żółtek. To jest naprawdę przerażające. Argument, że ktoś niezaszczepiony zarazi innych, jest głupi - stwierdził.

Paweł Tanajno wskazywał na problemy związane z emeryturami. Przez ostatnie 30 lat Polska stała się zakładnikiem 70-latków - mówił.

Marek Jakubiak stwierdził, że nie widzi powodu, by stosować szczepionkę, bo część osób przechodzi choroby wywołane koronawirusem bezobjawowo.

Na którego koronawirusa mamy się szczepić? Mamy już trzy. Co się stanie, jeśli wprowadzimy szczepionkę, a ona po 2-3 latach okaże się niebezpieczna - ocenił Mirosław Piotrowski.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, ze szczepionka powinna być przede wszystkim dostępna dla seniorów, a dopiero potem "dla wszystkich, którzy będą chcieli".





