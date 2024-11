Bardzo się cieszę z tego, że Szymon Hołownia w środę ogłosił, iż będzie kandydował na prezydenta - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski. Wiceminister obrony narodowej, polityki Polski 2050 podkreślał, że bardzo ważna jest to, iż Hołownia zapowiedział, że będzie kandydatem niezależnym.

Wideo youtube

Myślę, że ci, którzy uważają, że Szymon Hołownia nie będzie prowadził poważnej, konkurencyjnej kampanii, będą rozczarowani - mówił w Porannej rozmowie RMF FM Paweł Zalewski. Czym innym jest wroga kampania. Zgadzam się z Donaldem Tuskiem, że nie ma powodu, żebyśmy prowadzili wrogą kampanię - podkreślał wiceszef MON. W Polsce wroga nie ma. Wrogiem są ci, którzy chcą zaatakować Polskę - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zalewski: Trzaskowski byłby prezydentem zależnym od premiera, Hołownia - niezależnym