Rafał Trzaskowski stwierdził, że po ewentualnej wygranej w wyborach prezydenckich odbierze Antoniemu Macierewiczowi Order Orła Białego. "To jest osoba, która najbardziej się przyczyniła do budowania teorii spiskowych, najbardziej się przyczyniła do niszczenia zaufania w Polsce, osoba, która nigdy nie powinna tym orderem zostać odznaczona" - ocenił.

Rafał Trzaskowski / Tomasz Wojtasik / PAP "Order był wręczany osobom, które go nie powinny dostać" Pytanie o Order Orła Białego i Antoniego Macierewicza padło w czasie livechatu na Facebooku. Prezydent Warszawy stwierdził, że waga tego odznaczenia w rękach prezydenta Andrzeja Dudy "osłabła, bo order był wręczany osobom, które go nie powinny dostać". Trzaskowski stwierdził, że Order Orła Białego powinny otrzymywać osoby uznawane w całym społeczeństwie za autorytety. Podał przykład Henryka Wujca i Zbigniewa Romaszewskiego. Oni byli po innych stronach barykady politycznej, ale byli szanowani przez wszystkich i wszyscy uznają, że zarówno jeden, jak i drugi przyczynili się walnie do tego, że jesteśmy wolnym krajem - tłumaczył kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Natomiast przyznawanie tak kontrowersyjnym osobom jak Macierewicz za te dokonania, jak rozumiem z czasów opozycji (w PRL), nie biorąc pod uwagę tego, co on wyprawiał później, narusza powagę samego odznaczenia - ocenił Trzaskowski. Antoni Macierewicz otrzymał Order Orła Białego z rąk prezydenta Dudy we wrześniu 2022 r. "Udało się zebrać 100 tys. podpisów" Udało się zebrać 100 tys. podpisów, więc jako pierwsi możemy rejestrować kandydata - powiedział Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego (wielkopolskie). Dodał, że podpisy będą zbierane dalej. Dzięki temu tworzymy prawdziwy sztab wyborczy, prawdziwy komitet poparcia. Wszyscy, którzy się podpiszą, będą mieli poczucie, że razem tworzą najlepszy obywatelski komitet poparcia mojej kandydatury i wszyscy razem będziemy w tej kampanii aktywni - podkreślił prezydent stolicy. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Zobacz również: Afera o "prawy prosty" na spotkaniu z Nawrockim. Ksiądz: Nie namawiałem do bicia