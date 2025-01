"Profesor Dudek. Radzę panu, żeby mu prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka" - taką radę dla Karola Nawrockiego wygłosił na spotkaniu w Ciechanowie ks. Jan Jóźwiak. Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno, duchowny opublikował przeprosiny i zapewnił, że nie namawiał do przemocy. "Moje umiejętności bokserskie zostawiam na występy w ringu bokserskim" - podkreślił szef Instytutu Pamięci Narodowej, który z poparciem Prawa i Sprawiedliwości walczy o prezydenturę.

Karol Nawrocki na treningu bokserskim (zdj. z 2023 r.) / Marcin Gadomski / PAP

Ksiądz: Jestem pacyfistą. Nigdy nikogo nie pobiłem

"Chciałbym wyjaśnić z pokorą, że miałem na myśli przenośnię, ponieważ Pan Karol Nawrocki był bokserem. Chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty Panu Profesorowi Antoniemu Dudkowi, który nadmiernie krytykuje Pana Karola" - napisał ks. Jan Jóźwiak na facebookowym profilu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

"Szanuję cały dorobek naukowy Pana Profesora i jest on dla mnie autorytetem. Jestem z natury pacyfistą i nigdy nikogo nie pobiłem. Tych, którzy źle zrozumieli moją przenośnię, serdecznie przepraszam. Przepraszam również Pana Profesora Antoniego, ale nigdy nie namawiałem nikogo do bicia. Jest mi przykro, że moja wypowiedź będzie wykorzystywana na różne sposoby" - zapewnił duchowny.

Prof. Dudek: To w sumie żadna niespodzianka

Wtorkową wypowiedź księdza skomentował w mediach społecznościowych również prof. Antoni Dudek. "To w sumie żadna niespodzianka. Takich przesiąkniętych duchem chrześcijańskiego miłosierdzia kapłanów starszej daty można w Polsce spotkać wciąż sporo - ocenił ironicznie. Odpowiedź, jakiej udzielił mu "obywatelski" kandydat na prezydenta, całkiem sporo mówi właśnie o nim samym. Może nawet więcej niż chciałby nam o sobie powiedzieć" - dodał. W ten sposób nawiązał do słów Nawrockiego, który po wypowiedzi księdza, odnoszącej się nie tylko do sporu z prof. Dudkiem, ale też m.in. ochrony życia dzieci, stwierdził: "Bóg zapłać, księże dziekanie. Dziękuję za te słowa i to wsparcie".

Nawrocki: Umiejętności bokserskie zostawiam na występy w ringu

O dwuznaczną wypowiedź księdza z Ciechanowa pytany był dziś przez dziennikarzy Karol Nawrocki - szef Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Ja oczywiście w dyskursie politycznym i w ogóle w swoim życiu i społecznym, i politycznym, i osobistym poza ringiem i sytuacjami ekstremalnymi, gdy np. staję w obronie kobiety, albo w obronie człowieka krzywdzonego, oczywiście siły, lewego ani prawego prostego nie używam - zapewniał Nawrocki.

Ksiądz zaapelował o wiele rzeczy. To było bardzo złożone pytanie, przy akurat przerywającym mikrofonie też nie wszystkie te informacje do mnie trafiały. Było do mnie wiele pytań. Powiedziałem i jeszcze raz mówię do księdza: Bóg zapłać za te życzenia skierowane do kandydata obywatelskiego, bo tam były życzenia zwycięstwa w nadchodzących wyborach prezydenckich - dodał szef IPN-u.

Jeśli pani redaktor albo pan prof. Dudek jesteście w trwodze, to gwarantuję, że moje umiejętności bokserskie zostawiam na występy w ringu bokserskim. Pan profesor wie, że jestem osobą bardzo łagodną, spokojną, uśmiechniętą, więc tej uwagi i tej opinii, tego życzenia księdza oczywiście nie przyjmuję, a za wszystkie pozostałe do księdza mówię: Bóg zapłać. Dziękuję, że wierzy we mnie i w moje zwycięstwo - powiedział popierany przez PiS kandydat na prezydenta.