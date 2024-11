To Karol Nawrocki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tę decyzję oficjalnie ogłoszono w czasie spotkania w Krakowie.

Karol Nawrocki

W niedzielę w krakowskiej hali Sokół odbywa się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych z całej Polski, a także przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na czele z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim. Podczas wydarzenia przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego prof. Andrzej Nowak ogłosił, że Komitet rekomenduje Nawrockiego na obywatelskiego kandydata na prezydenta.

Prof. Nowak podkreślał, że tradycja obywatelska zobowiązuje do tego "żebyśmy w imię wolności i rozwoju RP zabierali głos niezależnie od tego, co dyktują autorytety medialne, co dyktują wylansowani w danym momencie przez media i stojące za nimi siły, politycy". Żebyśmy szukali kandydatów, którzy mogą poprowadzić Rzeczpospolitą do nowych zwycięstw, do odzyskania godnego jej miejsca w Europie - mówił prof. Nowak.

W Obywatelskim Komitecie Poparcia kandydata na Urząd Prezydenta RP dr. Karola Nawrockiego znalazło się 170 osób, m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz, Anna Chodakowska, prof. Piotr Bogusławski, Maciej Łopiński, prof. Józef Oleński, Jadwiga Emilewicz, prof. Jan Żaryn, dr Tomasz Żukowski, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, czy prof. Jerzy Żyżyński.

Kim jest Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki od 2021 r. kieruje Instytutem Pamięci Narodowej. Na jego stronie internetowej przedstawiony jest jako "historyk, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi".

Nawrocki to absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktor nauk humanistycznych. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej.

IPN informuje w oficjalnym biogramie Nawrockiego, że był on jednym z głównych inicjatorów powstania w Gdańsku alei im. Żołnierzy Wyklętych. Doprowadził też do nazwania jednej z głównych ulic terenów byłej Stoczni Gdańskiej imieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Był również członkiem Komitetu Budowy pomnika Danuty Siedzikówny "Inki", który został odsłonięty w Gdańsku 30 sierpnia 2015 r.