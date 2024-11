Rafał Trzaskowski wygrał prawybory w KO i to on zostanie kandydatem ugrupowania na prezydenta. Do ogłoszonych przez Donalda Tuska wyników odnieśli się inni politycy, m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak.

Rafał Trzaskowski kandydatem KO na prezydenta / PAP/Paweł Supernak / PAP/EPA W prawyborach w KO prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał 74,75 proc. głosów, a szef MSZ Radosław Sikorski - 25,25 proc. głosów. Wyniki ogłosił premier Donald Tusk, zaznaczając, że oddano ponad 22 tys. głosów. "Rafał Trzaskowski kandydatem całej Koalicji w wyborach prezydenckich! 22 126 głosujących, wielki zwycięzca i wielki pokonany, emocjonująca i autentyczna kampania. Takie były nasze prawybory. Tak wygląda demokracja" - skomentował na platformie X Tusk. Gratulacje dla Trzaskowskiego Do wyników odniósł się także marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który pogratulował Sikorskiemu determinacji. "Wyrazy szacunku dla Radosława Sikorskiego za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym. Tak przegrać, to jak wygrać" - napisał na X. W osobnym wpisie napisał, że wynik prawyborów nie jest zaskoczeniem, a także pogratulował Rafałowi Trzaskowskiemu nominacji na kandydata w wyborach prezydenckich. Gratulacje dla zwycięzcy przekazała także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Po zwycięstwo" - dopisała. Opozycja też komentuje Krzysztof Bosak w rozmowie z PAP stwierdził, że jego partia ma szansę na wygraną z Trzaskowskim w walce o fotel prezydenta. To dobrze, że znamy już kandydata partii rządzącej. Reprezentuje on poglądy przeciwne do naszych w większości kwestii. Uważamy, że mamy szansę z nim wygrać. Oceniamy Rafała Trzaskowskiego jako człowieka reprezentującego szkodliwe pomysły, popularne nie wśród Polaków, ale globalistycznej, międzynarodowej elity - powiedział wicemarszałek Sejmu. Stwierdził również, że nie jest zaskoczony wynikiem. - Nie było tajemnicą, że był faworytem Donalda Tuska, że Tusk ocenia go, jako bardziej przewidywalnego i zależnego od siebie polityka, więc nie byłem zaskoczony. Uważam, że prawybory, w których głosowali wyłącznie członkowie partii, a nie wyborcy, to też nie są prawdziwe prawybory - dodał. Komentarza na X udzielił też kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentezn. "Bardzo dobrze. Chcącemu nie dzieje się krzywda" - napisał. Prawybory skomentował także jeden z polityków PiS Janusz Kowalski. "Kandydatem PO na prezydenta został partyjny zastępca Donalda Tuska Rafał Trzaskowski - przeciwnik CPK i polskiego węgla, minister w prorosyjskich rządach koalicji PO-PSL, promotor ideologii gender zakazujący wieszania krzyży w przestrzeni publicznej. Jaka partia, taki kandydat" - napisał na X. Zobacz również: Sikorski: Pokazaliśmy, że mamy dwóch wybieralnych kandydatów

