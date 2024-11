"Nie ma żadnego zamysłu odnoszącego się do zmiany kandydata" - zapewnił w wywiadzie dla Telewizji wPolsce24.pl prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ten sposób odniósł się do spekulacji, że jego ugrupowanie za jakiś czas może się zdecydować na poparcie w wyborach prezydenckich innego kandydata niż szef Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. "To jest gra (...) nieczysta, nieładna i ciągnąca się już od dłuższego czasu, która nic wspólnego z nami nie ma" - ocenił były premier.

Jarosław Kaczyński w czasie konwencji w Krakowie, na której zaprezentowano Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta / /Łukasz Gągulski / PAP Mogę powiedzieć, że idzie nadspodziewanie dobrze - tak prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ocenił prekampanię prowadzoną przez Karola Nawrockiego. W minioną niedzielę jego partia ogłosiła, że poprze szefa Instytutu Pamięci Narodowej w walce o prezydenturę. Przedstawiciele PiS-u konsekwentnie nazywają Nawrockiego "kandydatem obywatelskim" i podkreślają, że nie należy do żadnej partii politycznej. Pytany o rzekome plany zmiany kandydata na prezydenta Kaczyński stwierdził, że "musiałoby się coś stać, jakaś tragedia, coś zupełnie nieprzewidzianego". Oczywiście nie zakładamy tego. To jakieś promilowe szanse na jakieś nieszczęście - dodał. W niedawnym wywiadzie dla Telewizji Republika Karol Nawrocki ogłosił, że szefem jego sztabu wyborczego będzie poseł PiS, były wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. To człowiek, który doskonale radzi sobie z mediami społecznościowymi. Jest bardzo doświadczonym politykiem w zakresie administracji, nadzoru nad wojewodami - wyliczał. Zdradził też, że sztab wyborczy chce oprzeć w większości właśnie na swoich rówieśnikach. Mają do niego trafić również osoby niezwiązane z bieżącą polityką. W sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" Rafał Trzaskowski zdecydowanie wyprzedza Karola Nawrockiego. Na pytanie "kto byłby lepszym prezydentem Polski?" połowa respondentów odpowiada: Rafał Trzaskowski. Karola Nawrockiego wskazuje 27,1 proc. ankietowanych. Oficjalnie kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi ruszy 8 stycznia. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Do tej pory start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich oprócz popieranego przez PiS Karola Nawrockiego ogłosili także: Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, szef Polski 2050 Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Zobacz również: Paweł Szefernaker pokieruje sztabem wyborczym Karola Nawrockiego