33,5 proc. Polaków chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość, a 28 proc. na Koalicję Obywatelską - wynika z sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej". Rezultaty sondażu dają opozycji 238 mandatów i bezwzględną większość w Sejmie.

Kto zasądzie w nowym Sejmie? / Shutterstock

W niedzielę 15 października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne, a także referendum.

Kto znajdzie się w nowym Sejmie?

Według sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" niedzielne wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 33,5 proc. ankietowanych.

Koalicja Obywatelska może liczyć na 28 proc. głosów Polaków. Według sondażu w nowym Sejmie znajdą się także: Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe), Lewica oraz Konfederacja.

Na Trzecią Drogę chce głosować 10,9 proc. ankietowanych. Lewica może liczyć na 10,1 proc. głosów, a Konfederacja - na 9,2 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy cieszą się poparciem 0,9 proc. Polaków. 7,1 proc. jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje.

/ Rzeczpospolita

Bezwzględna większość w Sejmie dla opozycji

Wyniki sondażu dają 238 mandatów i bezwzględną większość w Sejmie opozycji.

Na czele sondażu jest Prawo i Sprawiedliwość, ale jak wynika z kalkulatora mandatów prof. Jarosława Flisa partia rządząca nie ma szans na samodzielne utrzymanie władzy.

Klub PiS-u byłby mniej liczny - w porównaniu do obecnej kadencji aż o 42 posłów. Partia rządząca może liczyć na 32,5 proc. poparcia, co przekłada się na 185 mandatów w Sejmie. Za mało, by nawet z Konfederacją stworzyć rząd. Konfederacja, która w sondażu zajmuje piąte miejsce, z wynikiem 9,2 proc. może liczyć na 36 miejsc w kolejnym Sejmie.

Badanie pokazuje jednak, że opozycyjna koalicja, składająca się z Platformy, Trzeciej Drogi i Lewicy, mogłaby rządzić z bezpieczną większością.

Koalicja Obywatelska otrzymałaby 151 mandatów, Trzecia Droga 46, a Lewica 41, co łącznie daje upragnioną większość - 238 mandatów.

Jak chcą głosować Polacy?

Wśród kobiet PiS i KO idą niemal łeb w łeb. PiS może liczyć na 34 proc. poparcia, a KO - 33 proc.

Wśród mężczyzn zdecydowanie wygrywa PiS - 35 do 23 proc. Największa różnica dotyczy Konfederacji, którą popiera tylko 4 proc. kobiet i aż 13 proc mężczyzn.

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa na wsi i w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. W średnich i dużych miastach rządzi Koalicja Obywatelska.

Frekwencja wyborcza może być wysoka

Jak wynika z sondażu, 59,3 proc. ankietowanych zdecydowanie zamierza wziąć udział w niedzielnych wyborach.

21,8 proc. Polaków zdecydowanie nie planuje zjawić się w niedzielę w lokalach wyborczych.

6 proc. uczestników ankiety na pytanie o udział w wyborach odpowiada "raczej tak", a 11,7 proc. - "raczej nie".