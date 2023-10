0,3 promila alkoholu w organizmie miał wiceprzewodniczący jednej z komisji wyborczych w pow. parczewskim (Lubelskie) - podała policja. Mężczyzna został już odsunięty od pracy w komisji. Incydenty związane z przebiegiem głosowania odnotowano m.in. w Małopolsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Supernak / PAP

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek przekazał, że funkcjonariusze z powiatu parczewskiego otrzymali zgłoszenie o kierującym suzuki, który ma być nietrzeźwy.

Policjanci zauważyli ten pojazd, ale kierowca przyspieszył. Podjęto za nim pościg; mężczyzna nie zatrzymał się mimo sygnałów dźwiękowych, po czym zatrzymał się na posesji i wbiegł do domu - opisał rzecznik.

Uciekający wiceprzewodniczący komisji. Został sprawdzony alkomatem

Badanie alkomatem wykazało, że miał 0,3 promila alkoholu w organizmie. Ustaliliśmy, że jest to wiceprzewodniczący jednej z komisji wyborczych w powiecie parczewskim, który miał przerwę. Twierdził, że przed chwilą wypił dwa piwa - podał nadkom. Fijołek.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej Ewa Adamiak powiedziała PAP, że zastępca przewodniczącego komisji w gminie Siemień został już odwołany. Komisja się ukonstytuowała na nowo i wybrała nowego zastępcę - wyjaśniła Adamiak.

Odnosząc się do interwencji o naruszeniu ciszy wyborczej rzecznik lubelskiej policji wskazał, że w Chełmie funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o oklejonym banerami samochodzie, który jest zaparkowany przed punktem wyborczym. Według ustaleń pojazd pojawił się tam dzisiaj w trakcie głosowania. Na zgłoszenie komisji ustalamy właściciela samochodu - wyjaśnił nadkom. Fijołek.

Zabrał kartę żonie i wyszedł z komisji wyborczej

W Małopolsce do godzin popołudniowych w niedzielę odnotowano trzy incydenty wyborcze.

W Zakopanem mężczyzna zabrał kartę do głosowania swojej żonie, pomiął ją i wyszedł z kartą w kieszeni z lokalu wyborczego. W Gorlicach starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania, a następnie wrzucił do urny i wyszedł z lokalu wyborczego. Natomiast w Nowym Sączu mężczyzna zabrał kartę referendalną poza lokal wyborczy - powiedziała Katarzyna Cisło z Zespołu Prasowego Małopolskiej Policji.

O tych przypadkach policję powiadomiła komisja wyborcza. Wszystkie te osoby zostały ustalone, ale sprawcy nie są w tych przypadkach zatrzymywani, tylko drogą listowną otrzymają wezwania do wstawienia się na policji. Dalej o wymiarze kary zdecyduje sąd - dodała Cisło.

Według Kodeksu wyborczego za wyniesie karty do głosowania poza lokal wyborczy podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Wybory i referendum 15 października 2023 r. Głosowanie do godz. 21

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.