Kilkakrotnie zmieniał tożsamość i ukrywał się ponad 3 lata. W Czarnogórze zatrzymano 38-latka z Rzeszowa, podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyłudziła kredyty i pożyczki w wysokości co najmniej 5 milionów złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Bar. Posługiwał się nowymi, fałszywymi danymi oraz podrobionymi dokumentami tożsamości. Tym razem podawał się za obywatela Słowenii.

38-latek został aresztowany i oczekuje na ekstradycję do kraju.

Międzynarodowa współpraca śledczych

Jego ujęcie było możliwe dzięki współpracy w międzynarodowej sieci ENFAST. Działają w niej funkcjonariusze dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi w razie potrzeby podjąć natychmiastowe działania, aby zlokalizować i zatrzymać poszukiwanych.

W tej sprawie policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie współpracowali z funkcjonariuszami z Komendy Głównej Policji oraz z Serbii i Czarnogóry.

Poszukiwania 38-latka zostały wszczęte w połowie sierpnia 2020 roku na podstawie listu gończego wydanego przez sąd w Tarnobrzegu. Miał odbyć karę 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna podejrzany był o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpała korzyści z popełnienia przestępstw gospodarczych i skarbowych.

"38-latek, oszukując pracowników placówek bankowych, wyłudził kredyty oraz pożyczki o łącznej kwocie co najmniej 5 439 934,69 złotych" - poinformowała policja.

Poszukiwany przez sądy i 6 prokuratur

Po wszczęciu poszukiwań okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie także inne wyroki: wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie 4 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie za udział w zorganizowanej grupie 2 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna był podejrzany o oszustwa, przestępstwa karano-skarbowe, fałszowanie dokumentów, przywłaszczenie mienia oraz nielegalne posiadanie broni palnej.

Poszukiwało go jeszcze sześć prokuratur, m.in. w związku z oszustwami i wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, za co mężczyźnie grozi kara od kilku do kilkunastu lat pozbawienia wolności.

Przestępczy proceder kontynuował w Serbii

Policjanci ustalili, że 38-latek może ukrywać się na terenie Serbii, gdzie miał zmienić tożsamość, posługiwać się fałszywymi danymi osobowymi oraz podrobionymi dokumentami. Miał się podawać za obywatela Słowacji. W związku z tym wszczęto poszukiwania międzynarodowe przy udziale Interpolu.

Dzięki międzynarodowej współpracy sieci ENFAST ustalono że 38-latek, posługując się fałszywymi danymi dopuścił się przestępstw także w Serbii, po czym uciekł do Czarnogóry. Tam został zatrzymany.