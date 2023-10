Hubert Hurkacz odniósł jeden z największych sukcesów w karierze. Polak wygrał turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju. W finale w trzech setach Wrocławianin pokonał Rosjanin Andreja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6. To drugi w tym roku turniej zakończony zwycięstwem naszego tenisisty.

Hubert Hurkacz na turnieju ATP / ALEX PLAVEVSKI / PAP/EPA

Początek spotkania w wykonaniu Hurkacza był naprawdę znakomity. Polak wygrał pierwszego seta w zaledwie 31 minut. W tej partii jeden gem okazał się zdecydowanie dłuższy od pozostałych i był to też kluczowy fragment tej części gry. Hurkacz przełamał serwis rywala, wyszedł na prowadzenie 4:2, a później wygrał seta 6:3.

Druga partia też miała ekspresowy przebieg, ale tym razem za sprawą świetnej gry Rublowa. Rosjanin bardzo szybko wygrał trzy kolejne gemy. Później skutecznie bronił swojego serwisu. Tym razem zamknięcie seta po 32 minutach. Górą Rublow 6:3.

Trzeci set był najdłuższy i najbardziej wyrównany. Panowie dobrze serwowali i kibice nie mogli doczekać się przełamania. Siódmego gema Hurkacz zakończył efektowym asem serwisowym. Zrobiło się 4:3 dla naszego zawodnika. Ciężko było natomiast szukać punktów przy podaniu Rublowa. Rosjanin przy swoim serwisie praktycznie wygrywał wszystkie piłki. W 10 gemie serwis zawiódł Rublowa. Pojawiły się błędy, które Hurkacz potrafił wykorzystać. Polak miał jedną piłkę meczową. Rosjanin się jednak wybronił.

Przy takiej jakości serwisu z obu stron możliwość była tylko jedna - finał musiał zakończyć tie-break. Niestety początek dla naszego tenisisty nieudany. Rublow objął prowadzenie 3:0. Dwa punkty pozwoliły odrobić asy serwisowe, ale Polak nie potrafił skutecznie kończyć akcji rozpoczynanych podaniem Rosjanina. Ten jednak popełniał błędy i to Hurkacz ostatecznie miał kolejne piłki mistrzowskie. Po długiej wymianie Wrocławianin wykorzystał czwartą szansę. Rublow trafił w siatkę a Polak zdobył decydujący punkt.

To był trzeci w karierze Hurkacza finał turnieju ATP Masters 1000, w którym zagrał. W przeszłości wygrał imprezę tej samej rangi w Miami a w Montrealu przegrał decydujące spotkanie. W tym sezonie Polak po raz drugi dotarł do finału. W lutym Wrocławianin zwyciężył w halowym turnieju w Marsylii. W całej karierze nasz najlepszy tenisista może pochwalić się łącznie udziałem w ośmiu finałach turniejów ATP. Jego bilans to 7 zwycięstw i 1 porażka.

Finałowe mecze Huberta Hurkacza w turniejach ATP:

2019 - Winston-Salem, Benoit Paire 6:3, 3:6, 6:3

2021 - Delray Beach, Sebastian Korda 6:3, 6:3

2021 - Miami, Jannik Sinner 7:6, 6:4

2021 - Metz, Pablo Carreno-Busta 7:6, 6:3

2022 - Halle, Daniłł Miedwiediew 6:1, 6:4

2022 - Montreal, Pablo Carreno-Busta 6:3, 3:6, 3:6

2023 - Marsylia, Benjamin Bonzi 6:3, 7:6

2023 - Szanghaj, Andrej Rublow 6:3, 3:6, 7:6