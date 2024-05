Stan zdrowia premiera Roberta Ficy nadal jest bardzo poważny, ale w nocy lekarzom udało się go ustabilizować – poinformował minister obrony Słowacji Robert Kaliniak. Fico przeszedł wielogodzinną operację po tym, jak w środę został postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu.

Robert Fico na wyjazdowym posiedzeniu rządu, po którym został zaatakowany / Rex Features/EAST NEWS / East News

Premierem zajmowały się dwa zespoły - chirurgiczny i traumatologiczny. Pacjent maił wiele ran, które trzeba było zabezpieczyć. Jego stan jest stabilny - przekazała dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy Miriam Lapuníková.

Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak zaapelował o to, by pozwolić lekarzom na spokojne wykonywanie ich obowiązków. Dalsze informacje będziemy przekazywać z Bratysławy - zapowiedział.

Szef słowackiego MON Robert Kaliniak na konferencji przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy / Martin Divisek / PAP/EPA

Państwowa rada bezpieczeństwa Słowacji i rząd zbiorą się dziś na posiedzeniu o godz. 11.

Wicepremier Słowacji Tomas Taraba w wywiadzie dla BBC zapewniał wczoraj, że "Robert Fico nie jest w tym momencie w sytuacji zagrażającej życiu".

Byłem w szoku, ale na szczęście z tego co wiem, operacja przebiegła dobrze i sądzę, że ostatecznie on przeżyje - mówił.

Atak po wyjazdowym posiedzeniu rządu

Premier Słowacji Robert Fico został w środę postrzelony w miejscowości Handlova po wyjazdowym posiedzeniu gabinetu. Trafił do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie przeszedł operację.

Policja zatrzymała 71-letniego napastnika. Słowackie media ustaliły, że Juraj C. to literat-amator, który był też ochroniarzem w centrum handlowym. Broń posiadał legalnie.

Na Słowacji od II wojny światowej nie było próby takiego zamachu. Nikt się tego nie spodziewał - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Peter Dziurilla, prawnik i były słowacki dziennikarz. Społeczeństwo Słowacji jest bardzo podzielone. Było to widać w wyborach prezydenckich, gdzie różnica pomiędzy kandydatami była bardzo mała - podkreślał.

Zdaniem Dziurilli Juraj C. nie działał z inspiracji zagranicznych służb. Było to działanie samotnego wilka - ocenił były dziennikarz.

"Najsmutniejszy dzień dla słowackiej demokracji"

Nie ma wątpliwości, że to był zamach motywowany politycznie. (...) Stoimy u progu wojny domowej - mówił w środę minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj Esztok. To jest najsmutniejszy dzień dla słowackiej demokracji. Atak na premiera to atak na demokrację i na samą republikę - dodał.

Ze wstępnych informacji uzyskanych przez policję wynika, że napastnik podjął decyzję o ataku na premiera Fico krótko po wyborach prezydenckich, w których wygrał polityczny stronnik Fico - Petr Pellegrini.