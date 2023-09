Wiemy, kto zastąpi Małgorzatę Zych w walce opozycji o mandat senatora w okręgu tarnobrzesko-stalowowolskim. PSL wystawi w tym miejscu Pawła Bartoszka. Na start Małgorzaty Zych, związanej kiedyś z Konfederacją, nie zgodziły się pozostałe ugrupowania tworzące pakt senacki.

Małgorzata Zych / Darek Delmanowicz / PAP

Małgorzata Zych w wyborach w 2019 roku startowała z listy Konfederacji. W najbliższych wyborach miała być kandydatką do Senatu zarekomendowaną przez PSL w ramach paktu senackiego w okręgu 54 (Stalowa Wola) na Podkarpaciu. Decyzją sygnatariuszy paktu senackiego straciła jednak rekomendację po tym, jak nie potrafiła głośno nazwać Putina zbrodniarzem wojennym.

Nowym kandydatem ludowców jest 43-letni Paweł Bartoszek, były starosta tarnobrzeski, obecnie prezes spółdzielni spożywczej z okolic Sandomierza.

Po tym, jak zgodził się zastąpić Małgorzatę Zych, partyjni koledzy mówią na niego samobójca. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, okręg stalowowolski jest uznawany za jeden z najtrudniejszych dla opozycji, to misja straceńcza. Zresztą dlatego PSL pierwotnie zdecydowało się wystawić tam związaną z Konfederacją Małgorzatę Zych. Nie było bowiem chętnych na ten okręg.

To jednak nie kończy kłopotów opozycji z okręgami senackimi. W Ostrołęce w ramach paktu senackiego kandyduje burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, zgłoszony przez Polskę 2050, a komitet zarejestrował tam już polityk PSL Mirosław Augustyniak. Dziennikarz RMF FM ustalił, że ma on być za to usunięty z partii.