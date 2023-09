"Przepraszam prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go zbrodniarzem wojennym. Nie zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nie można potępiać drugiego człowieka, to może zrobić tylko Bóg" – napisała w najnowszym oświadczeniu niedoszła kandydatka opozycji do Senatu Małgorzata Zych. Po tym jak straciła rekomendację w wyborach, usunęła też wcześniejsze oświadczenie, w którym potępiła prezydenta Rosji.

Małgorzata Zych / Darek Delmanowicz / PAP

Zych w najbliższych wyborach miała być kandydatką do Senatu zarekomendowaną przez PSL w ramach paktu senackiego w okręgu 54 (Stalowa Wola) na Podkarpaciu. Decyzją sygnatariuszy paktu senackiego straciła jednak rekomendację.



We wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie został zapytany, dlaczego osoby, które nawet dzisiaj nie są w stanie nazwać głośno Putina zbrodniarzem, są na listach demokratycznej opozycji. Kosiniak-Kamysz odparł, że jeżeli nie będzie ze strony Zych jasnej deklaracji potępienia Władimira Putina, tego co robi na Ukrainie, "to nie będzie kandydatką".



W odpowiedzi na te słowa, Zych wydała oświadczenie, w którym nazwała prezydenta Rosji Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym".



W oświadczeniu Zych napisała m.in., że jednoznacznie potępia "brutalną agresję Rosji na Ukrainę". Zbrodnie dokonywane przez Rosjan sprawiają, że Władimir Putin, decydujący o tej agresji, jest zbrodniarzem wojennym. Wszystkie zbrodnie, do jakich doszło podczas tej wojny, muszą zostać rozliczone, a ich autorzy ukarani - podkreśliła kandydatka do Senatu.



W dalszej części oświadczenia Zych można było przeczytać, że startując z rekomendacji PSL przyjmuje program oraz wartości, którymi kieruje się to ugrupowanie. W tych wartościach zapisano stanie po stronie zasad demokratycznego państwa prawa, wolności oraz poszanowania godności ludzkiej, które w wojnie wywołanej przez Rosję są naruszane - stwierdziła Zych.



W piątek rzecznik PSL Miłosz Motyka poinformował, że jednogłośną decyzją sygnatariuszy paktu senackiego Małgorzata Zych straciła rekomendację w wyborach do Senatu i nie będzie kandydatką ze strony żadnego z ugrupowań tworzących pakt.

Małgorzata Zych: Każdy człowiek dopóki żyje ma prawo do nawrócenia i zbawienia

Dziś Zych opublikowała nowe oświadczenie na Twitterze (X). Wskazała w nim, że "nie jest zgodne z wartościami demokratycznego państwa prawa oraz wartościami chrześcijańskimi nazywanie obecnie prezydenta Rosji Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, gdyż do tej pory nie zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego, przed którym oskarżony jest o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji".



Nie można także potępiać drugiego człowieka, bo może to zrobić tylko Bóg. Każdy człowiek dopóki żyje ma prawo do nawrócenia i zbawienia. Dlatego, aby mieć czyste sumienie przepraszam prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go w swoim oświadczeniu z 30 sierpnia zbrodniarzem wojennym - przekazała Zych.



Jest to podtrzymanie mojego stanowiska z konferencji w Sejmie, kiedy na pytanie dziennikarza: czy Putin jest zbrodniarzem wojennym wskazałam na bezzasadność tego pytania oraz wyraziłam ubolewanie z powodu toczącej się wojny na Ukrainie, w której zginęły po obu stronach konfliktu setki tysięcy ludzi - dodała.



Przekazała, że "stanowczo protestuje przeciwko bezpodstawnemu przypisywaniu jej antysemityzmu i poglądów antyukraińskich, antyamerykańskich, antyunijnych i prorosyjskich".



Moje poglądy są propolskie i właśnie z tego powodu jestem pomawiana i znieważana przez środowiska antypolskie - oceniła Zych.