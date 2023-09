"Do tego ugrupowania jest mi dziś najbliżej" - powiedział Ryszard Petru, który startuje do Sejmu z ramienia Trzeciej Drogi, z ostatniego – jak podkreśla – miejsca na liście warszawskiej. Do partii Polska 2050, co szczerze przyznał, przystąpił dwa dni temu. Dopytywany przez gospodarza programu, Roberta Mazurka o zapłacenie składek, odparł: "Jestem w trakcie".