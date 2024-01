W czwartek rozpoczęło się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zgodnie z przepisami, o ważności wyborów do Sejmu i Senatu rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii trójkowych składów, co do poszczególnych protestów.

Uchwałę w tej sprawie SN ma obowiązek wydać nie później, niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu jawnym z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego PKW.

Przed podjęciem takiej uchwały SN musi rozpoznać wszystkie protesty wyborcze. Termin na wnoszenie takich protestów upłynął 25 października zeszłego roku. Jak wówczas informowano, na końcówkę października było zarejestrowanych blisko 900 protestów wyborczych. Są one sukcesywnie rozpoznawane przez SN.

Oto wyniki głosowania w wyborach do Sejmu:

Prawo i Sprawiedliwość 35,38 proc.

Koalicja Obywatelska 30,70 proc.

Trzecia Droga 14,40 proc.

Nowa Lewica 8,61 proc.

Konfederacja 7,16 proc.

/ Grafika RMF FM

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

W związku z wynikami głosowania rozkład mandatów do Sejmu rozkłada się następująco:

PiS - 194

KO - 157

Trzecia Droga - 65

Lewica - 26

Konfederacja - 18

/ Grafika RMF FM

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc. Jest najwyższa w historii wyborów od 1989 roku.