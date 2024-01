Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa poinformowało o odnalezieniu gotówki w wysokości ponad 5 tysięcy złotych. Pieniądze zostały znalezione na terenie miasta Krakowa w pobliżu galerii handlowej.

5 tysięcy złotych czeka na właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa. Urzędnicy zachęcają, aby zgłosić się po zgubę, ale najpierw trzeba udowodnić, że faktycznie to my zgubiliśmy pieniądze. Do dzisiaj urząd odnotował już 2 próby wyłudzenia gotówki.

Pieniądze znalazła nastolatka i oddała je do biura.

13-letnia mieszkanka Krakowa w drodze na zakupy do galerii handlowej odnalazła pieniądze, ponad 5 tysięcy złotych. Miało to miejsce na terenie dzielnicy Czyżyny - powiedział nam Mateusz Jach, kierownik Referatu do spraw Kwalifikacji Wojskowej, Prowadzenia Rejestrów i Biura Rzeczy Znalezionych

Jeśli nikt się nie zgłosi - po dwóch latach gotówka przejdzie na własność 13-leniej mieszkanki Krakowa, która odnalazła i oddała pieniądze.

W ubiegłym roku do Biura Rzeczy Znalezionych w Krakowie zostało przekazane blisko 45 tysięcy złotych znalezionych w różnych miejscach na terenie Krakowa. Najczęściej pieniądze znajdowane są w galeriach handlowych, środkach komunikacji miejskiej, na ulicach lub chodnikach oraz miejscach kultury takich jaki kina czy teatry.