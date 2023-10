"Na godzinę 10 nie posiadamy danych dotyczących frekwencji. Wybory przebiegają spokojnie" - usłyszeliśmy na pierwszej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. W niedzielę o godzinie 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godzinie 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.

Wybory parlamentarne 2023 / Darek Delmanowicz / PAP

Jak powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, okręgowe komisje poinformowały o kilku zdarzeniach.

Jak mówił, w Legnicy w lokalu jednej z obwodowych komisji wyborczych nie było energii elektrycznej, ale awaria została już usunięta. Dodał, że z kolei okręgowa komisja w Słupsku powiadomiła PKW, że w jednej z obwodowych komisji znalazły się błędne spisy wyborców, ale urząd wydrukował już poprawne spisy i niezwłocznie dostarczył do komisji. Również w tym okręgu w jednej z miejscowości - w tym i w lokalu komisji wyborczej - brakowało energii elektrycznej, ale awaria ta także została już usunięta - wyliczał szef PKW.

Konferencje PKW

Państwowa Komisja Wyborcza na dzień wyborów zapowiedziała cztery konferencje prasowe. Pierwsza z nich odbyła się o godz. 10, a kolejne o godz.: 13.30, 18.30 i 22 - PKW poda informacje o frekwencji wyborczej oraz ewentualnych incydentach. Komisja nie będzie podawała frekwencji referendalnej.

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców. Wybory odbędą się w 31 497 obwodach głosowania.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.