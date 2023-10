Przed nami niedziela wyborcza. Wyborcy z każdego okręgu będą z zapałem śledzić doniesienia z komitetów i obserwować pierwsze sondy, które dadzą nam pierwsze odpowiedzi dotyczące kształtu parlamentu i całej naszej rzeczywistości przez najbliższe 4 lata. Są jednak okręgi wyborcze, które przyciągają uwagę ludzi z całego kraju. Głośne nazwiska, ekscytujące starcia i przeciwstawne charaktery: oto najciekawsze pojedynki w wyborach parlamentarnych 2023 roku.

Okręg 19 - Warszawa

W stolicy czeka nas starcie wagi ciężkiej. Tym razem w Warszawie zabraknie Jarosława Kaczyńskiego, co stanowi prawdopodobnie największą niespodziankę na listach Prawa i Sprawiedliwości.

Partia rządząca postanowiła wystawić przeciwko Donaldowi Tuskowi (PO) - Piotra Glińskiego (PiS), obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Stawkę uzupełniają dwaj politycy o skrajnie różnych poglądach - Sławomir Mentzen (Konfederacja) i Adrian Zandberg (Nowa Lewica).

Piotr Gliński / Tomasz Gzell / PAP

Piotr Tadeusz Gliński funkcjonuje w polskim życiu publicznym od dawna. Kariera wiodła go od nauki przez politykę do zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym w Polsce. Urodzony w Warszawie w 1954 roku, zdobył uznanie jako socjolog i naukowiec. Jest profesorem nauk humanistycznych na Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytecie w Białymstoku.

Gliński z powodzeniem przeniósł swoje zaangażowanie w sferę polityki. Od 2015 roku zajmuje w rządzie PiS stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Do czerwca 2023 roku Piotr Gliński pełnił również funkcję wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ze stanowiska ustąpił razem z innymi wicepremierami, gdy do rządu ponownie wszedł Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk / Łukasz Gągulski / PAP

Donald Franciszek Tusk to jedna z najważniejszych postaci politycznych w Polsce i rozpoznawalna w Europie. Jego bogata kariera polityczna obejmuje stanowiska, począwszy od pracy jako poseł na Sejm i senator, aż po pełnienie funkcji premiera Polski i przewodniczącego Rady Europejskiej.

Tusk urodził się w Gdańsku w 1957 roku. Był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD) oraz Platformy Obywatelskiej (PO). Przez wiele lat stał na czele PO, a jego przywództwo przypada na okres znaczącego wzrostu popularności tej partii w Polsce. W latach 2007-2014 sprawował urząd premiera Polski.

Później przeszedł do polityki unijnej. W latach 2014-2019 był przewodniczącym Rady Europejskiej, a między 2019-2022 rokiem pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Do krajowej polityki powrócił w roku 2021 obejmując stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

W Warszawie także starcie dwóch kandydatów o nieco mniejszym doświadczeniu politycznym, ale nie mniejszej wyrazistości.

Sławomir Mentzen / Lech Muszyński / PAP

Sławomir Jerzy Mentzen to polityk, przedsiębiorca, doradca podatkowy i doktor nauk ekonomicznych.

Mentzen rozpoczął swoją karierę polityczną w Unii Polityki Realnej (UPR) w 2007 roku i przez dwa lata pełnił funkcję prezesa partii w Toruniu. Później przeniósł się do partii KORWiN, gdzie został prezesem okręgu toruńskiego.

W 2019 roku formacja KORWiN weszła w skład koalicji o nazwie "Konfederacja KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy", z ramienia której Sławomir Mentzen kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W 2022 roku został wybrany na przewodniczącego partii KORWiN, a nazwa partii została zmieniona na Nowa Nadzieja. W 2023 roku stał się współprzewodniczącym rady liderów Konfederacji.

Sławomir Mentzen jest przedsiębiorcą, właścicielem browaru i najbardziej popularnym polskim politykiem na platformie TikTok, gdzie jego materiały osiągnęły ponad 40 milionów wyświetleń w styczniu 2023 roku.

Adrian Zandberg / Darek Delmanowicz / PAP

Adrian Tadeusz Zandberg - czyli polityk, historyk i przedsiębiorca. Urodził się w duńskim Aalaborgu, gdzie jego rodzina wyemigrowała w 1967 roku. To właśnie skandynawski model państwowości zafascynował Zandberga na tyle, że postanowił przenieść część rozwiązań stamtąd do Polski.

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 2002 roku, a pięć lat później uzyskał stopień doktora.

Przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku, Zandberg współpracował blisko z Piotrem Ikonowiczem.

Był członkiem Unii Pracy, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego młodzieżówki. W 2005 roku odszedł jednak z partii w proteście przeciwko współpracy z SLD i UP.

W maju 2015 roku był jednym z założycieli Partii Razem i zasiadł w jej zarządzie.

Razem nie przekroczyło progu wyborczego, ale merytoryczny i wyważony występ w debacie liderów ośmiu ugrupowań sprawił, że kariera polityczna Zandberga nabrała tempa, a on sam wyrósł na zdecydowanego lidera swojej formacji i jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej lewicy.

W 2019 roku z listy Komitetu Wyborczego SLD w okręgu warszawskim został wybrany na posła do Sejmu, gdzie zasiadł w Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 27 listopada 2022 roku razem z Magdaleną Biejat objął współprzewodnictwo w partii Lewica Razem.

Okręg 33 - Kielce

W Kielcach niespodziewanie na listach PiS pojawił się Jarosław Kaczyński - oczywiście jako jedynka. Wyzwanie - równie nieoczekiwanie - rzucił mu były podwładny, Roman Giertych, dla którego znaleziono miejsce na końcu listy KO w okręgu.

Jarosław Kaczyński / Piotr Polak / PAP

Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) - polski polityk, doktor nauk prawnych i jedna z najbardziej wpływowych postaci w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu.

Senator I kadencji (1989-1991), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Po podaniu się do dymisji przez Kazimierza Marcinkiewicza, 10 lipca 2006 Jarosław Kaczyński został mianowany przez Lecha Kaczyńskiego na stanowiska szefa rady ministrów.

5 listopada tego samego roku złożył w Sejmie dymisję z urzędu prezesa Rady Ministrów, która w tym samym dniu została przyjęta przez prezydenta. Rada Ministrów pod jego kierownictwem sprawowała obowiązki do 16 listopada 2007, tj. do dnia zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.

Przez cały czas, konsekwentnie wybierany na prezesa partii 11 listopada 2014 ogłosił, że zarekomenduje partii decyzję, aby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w 2015 został Andrzej Duda. 20 czerwca 2015 ogłosił natomiast, że kandydatką PiS na premiera po wyborach parlamentarnych w 2015 będzie Beata Szydło.

Kierowane przez niego ugrupowanie utworzyło następnie gabinet z Polską Razem i Solidarną Polska z premier Beatą Szydło. Sam Jarosław Kaczyński nie objął żadnej funkcji w strukturach administracji rządowej, Sejmu ani klubu parlamentarnego PiS - ale pozostawał jedną z najbardziej prominentnych osób na polskiej scenie politycznej.

6 października 2020 objął funkcję wiceprezesa Rady Ministrów w rekonstruowanym drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Z funkcji odwołany 17 czerwca 2022 roku i ponownie przywrócony rok później, gdy jako wicepremier zastąpił czterech polityków pełniących dotychczas tę rolę.

1 czerwca 2022 roku, po wybuchu wojny w Ukrainie Wołodymyr Zełenski odznaczył Jarosława Kaczyńskiego Orderem Księcia Jarosława Mądrego.

Roman Giertych / Tomasz Gzell / PAP

Roman Jacek Giertych (ur. 27 lutego 1971 w Śremie) to polski polityk, prawnik i adwokat. W swojej karierze pełnił różne funkcje i był związany z różnymi ugrupowaniami politycznymi.

W latach 1989-1994 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, a w latach 2001-2007 zasiadał w Sejmie jako poseł na IV i V kadencję. Od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007 sprawował funkcje wicepremiera i ministra edukacji narodowej.

Po rozpadzie koalicji rządowej w 2007 roku zrezygnował z funkcji ministra edukacji i prezesa partii Liga Polskich Rodzin (LPR), która była częścią koalicji. Później wycofał się z aktywnej polityki, deklarując poparcie dla różnych ugrupowań. A w ostatnim okresie zbliżył się najbardziej do Platformy Obywatelskiej.

W późniejszych latach zajmował się działalnością adwokacją oraz założył think tank o nazwie "Instytut Myśli Państwowej". W 2023 roku ogłosił jednak powrót do polityki i swoją kandydaturę w wyborach do Senatu.

W 2023 roku Roman Giertych ponownie zyskał uwagę mediów, gdy ogłoszono jego start w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej (KO) w okręgu nr 33. Ten ruch został poparty przez Donalda Tuska, lidera KO.

Okręg 21 - Opole

W okręgu opolskim spotkają się Paweł Kukiz i Tomasz Siemioniak. To starcie dwóch różnych charakterów.

Paweł Kukiz / Łukasz Gągulski / PAP

Paweł Piotr Kukiz to znany polski muzyk, wokalista i autor tekstów piosenek, który uznał jednak, że tantiemy zamienia na dietę poselską.

Paweł Piotr Kukiz urodził się 24 czerwca 1963 roku w Paczkowie. Przez długi czas był liderem zespołu muzycznego o nazwie "Piersi", istniejącego w latach 1984-2013.

Był inicjatorem komitetu wyborczego i ruchu politycznego o nazwie Kukiz'15 a w 2015 roku zdecydował się na start w wyborach prezydenckich w Polsce.

W lipcu 2015 roku powołał Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (KWW Kukiz'15) i zadeklarował start w wyborach parlamentarnych na jesieni tego samego roku. Nazwa ruchu miała symbolizować "Koniec Układu Korupcji i Złodziejstwa". Kukiz otwierał listę wyborczą w okręgu warszawskim i zdobył mandat poselski.

W Sejmie VIII kadencji został przewodniczącym klubu poselskiego Kukiz'15 i zasiadał w Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W marcu 2020 roku ogłosił plan utworzenia partii politycznej o nazwie K’15, która została zarejestrowana w lipcu tego samego roku. W grudniu 2020 roku opuścił klub parlamentarny Koalicji Polskiej i stał się posłem niezrzeszonym. W lutym 2021 roku został przewodniczącym nowo powołanego koła poselskiego Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia.

W maju 2021 roku w imieniu partii K’15 podpisał porozumienie programowe z rządzącą partią Prawo i Sprawiedliwość.

W październiku 2022 roku ogłosił zawieszenie współpracy z PiS przy głosowaniach w Sejmie. W styczniu 2023 roku partia K’15, której był prezesem, została wyrejestrowana.

W sierpniu 2023 roku ogłoszono, że Paweł Kukiz zostaje liderem listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w okręgu opolskim w wyborach parlamentarnych.

Tomasz Siemioniak / Tytus Żmijewski / PAP

Tomasz Siemioniak urodzony 2 lipca 1967 roku w Wałbrzychu, jest natomiast polskim politykiem i ekonomistą, który pełnił wiele ważnych funkcji w administracji państwowej.

W latach 2000-2002 zajmował stanowisko wiceprezydenta Warszawy. Następnie, w latach 2006-2007, pełnił funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego.

W latach 2007-2011 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

W okresie 2011-2015 był ministrem obrony narodowej w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Dodatkowo, w latach 2014-2015 pełnił rolę wiceprezesa Rady Ministrów w rządzie Ewy Kopacz.

Od 2015 roku jest posłem na Sejm VIII i IX kadencji, a także jednym z liderów Platformy Obywatelskiej (PO).

W 2016 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

W Sejmie VIII kadencji zasiadał w Komisji Obrony Narodowej.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku skutecznie ubiegał się o poselską reelekcję jako kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Okręg 31 - Katowice

To jedno z najciekawszych starć tegorocznych wyborów. Premier kraju kontra jeden z liderów opozycji. Mateusz Morawiecki mierzy się w okręgu katowickim z Borysem Budką.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Mateusz Jakub Morawiecki to polski menedżer, bankowiec i polityk, urodzony 20 czerwca 1968 roku we Wrocławiu. Jego kariera zawodowa obejmuje wiele istotnych stanowisk i funkcji w sektorze finansowym oraz administracji państwowej.

Morawiecki rozpoczął swoją karierę w sektorze bankowym i szybko osiągnął znaczące sukcesy. Był prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK w latach 2007-2015. W tym okresie, bank ten stał się jednym z wiodących na rynku w Polsce.

W polityce Mateusz Morawiecki również od początku odgrywał ważną rolę. Pełnił funkcję wicepremiera od 2015 do 2017 roku, zajmując się sprawami rozwoju i finansów. Następnie został powołany na stanowisko ministra rozwoju i finansów.

W 2017 roku, po rezygnacji premier Beaty Szydło, Mateusz Morawiecki został desygnowany na stanowisko prezesa Rady Ministrów.

Morawiecki jest także członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz wiceprezesem tego ugrupowania od 2021 roku. W 2019 roku kandydował do Sejmu IX kadencji, uzyskując mandat posła. W tym samym roku został desygnowany na stanowisko premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę, a także powołał nowy rząd.

Mateusz Morawiecki jest drugim najdłużej urzędującym premierem w historii III Rzeczypospolitej.

Borys Budka / Zbigniew Meissner / PAP

Borys Piotr Budka to polski prawnik, nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, urodzony 11 marca 1978 roku w Czeladzi. Jego kariera obejmuje różne aspekty życia publicznego i polityki w Polsce.

Budka był radcą prawnym oraz doktorem nauk ekonomicznych. Rozpoczął swoją karierę polityczną jako członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, ale później przeszedł do Platformy Obywatelskiej (PO). W ciągu swojej kariery samorządowej był radnym w Zabrzu i zajmował różne stanowiska w radzie miasta, w tym stanowisko przewodniczącego rady miasta.

W 2011 roku, jako kandydat z listy PO, został wybrany na posła Sejmu VII kadencji. Następnie z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w kolejnych wyborach parlamentarnych, zdobywając mandaty poselskie w Sejmie VIII i IX kadencji.

W 2015 roku premier Ewa Kopacz mianowała go ministrem sprawiedliwości w swoim rządzie. Jednak jeszcze w tym samym roku zakończył pełnienie funkcji ministra. W Sejmie VIII kadencji był członkiem różnych komisji, w tym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Pełnił także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W 2019 roku ponownie zdobył mandat poselski z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Stał się przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Funkcję przewodniczącego PO pełnił do lipca 2021 roku, kiedy ogłosił swoją rezygnację. Budka pozostaje aktywnym posłem na Sejm i politykiem opozycyjnym w Polsce.

Okręg 23 - Rzeszów

Kolejny pojedynek doświadczonych i wyrazistych polityków. Minister sprawiedliwości mierzy się z Pawłem Kowalem i Grzegorzem Braunem.

Zbigniew Ziobro / Piotr Polak / PAP

Zbigniew Tadeusz Ziobro to polski polityk i prawnik, urodzony 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie. Jest jednym z liderów partii politycznej Solidarna Polska (dawniej Suwerenna Polska).

Ziobro rozpoczął swoją karierę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Później został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i był bliskim współpracownikiem ministra Lecha Kaczyńskiego.

W 2001 roku został współzałożycielem partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i wybrano go na posła Sejmu IV kadencji z okręgu krakowskiego. Zasiadał w komisji śledczej badającej aferę Rywina i był autorem raportu końcowego komisji. W 2005 roku został mianowany ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a te same stanowiska zachował w późniejszym rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

W 2008 roku został wiceprezesem PiS. W 2011 roku został wykluczony z partii razem z kilkoma innymi członkami. Wtedy także utworzył odrębny klub parlamentarny o nazwie Solidarna Polska.

W 2015 roku Ziobro powrócił do Sejmu jako poseł VIII kadencji. Następnie powołano go na stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło.

W 2016 roku, po zmianach w ustawach związanych z prokuraturą, ponownie został prokuratorem generalnym. W 2017 roku ponownie wybrano go na prezesa Solidarnej Polski. Objął wówczas stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Paweł Kowal / Darek Delmanowicz / PAP

Paweł Robert Kowal to polski polityk, profesor politologii, historyk, i publicysta, urodzony 22 lipca 1975 roku w Rzeszowie. Jest cenionym ekspertem ds. stosunków międzynarodowych i spraw zagranicznych oraz ma bogate doświadczenie w polityce.

Paweł Kowal rozpoczął swoją karierę polityczną jako poseł na Sejm RP w latach 2005-2009, z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2006-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Następnie został wybrany na eurodeputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, gdzie zajmował się między innymi kwestiami współpracy parlamentarnej między Unią Europejską a Ukrainą.

W 2010 roku Paweł Kowal opuścił partię Prawo i Sprawiedliwość i zaangażował się w działalność polityczną w ramach nowo powstałej partii Polska Jest Najważniejsza. W 2011 roku został wybrany na stanowisko prezesa tej partii.

W 2013 roku partia Polska Jest Najważniejsza została rozwiązana, a Paweł Kowal przeszedł do nowej partii pod nazwą Polska Razem, gdzie objął funkcję przewodniczącego rady krajowej.

W 2019 roku Paweł Kowal powrócił do Sejmu jako poseł IX kadencji, reprezentując Koalicję Obywatelską. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie.