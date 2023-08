Zdumienie na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk ogłosił, że z list KO będzie startował lider Agrounii Michał Kołodziejczak. O głosy wyborców ma też zabiegać popularyzator historii Bogusław Wołoszański.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Odbijemy wieś PiS-owi - mówił ze sceny Michał Kołodziejczak.

To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. One są trudne. Zdaje sobie sprawę z tego, o jaką stawkę gramy. Chcę podziękować wam i ludziom z Agrounii. Oni zbudowali jedną, wielką wspólnotę serc, głów i walki. Wygramy z PiS. Ja wam to obiecuję. Zrobię wszystko, żeby tak było - mówił Kołodziejczak.