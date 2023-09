Michał Kołodziejczak - szef Agrounii i kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej - będzie we wtorek w Strasburgu w związku z debatą w Parlamencie Europejskim dot. importu ukraińskiego zboża. Ma się spotkać m.in. z szefową europarlamentu Robertą Metsolą.

Michał Kołodziejczak / Leszek Szymański / PAP

Andrzej Halicki - przewodniczący delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim - w rozmowie z korespondentką RMF FM potwierdził, że Kołodziejczak przyjedzie jutro po południu do Strasburga. Lider Agrounii ma się spotkać m.in. z szefową europarlamentu Robertą Metsolą i przewodniczącym komisji rolnej - Norbertem Linsem. Halicki powiedział RMF FM, że nie wyklucza spotkania Kołodziejczaka także z samą szefowa Komisji Europejskiej - Ursulą von der Leyen. Byłby to ważny krok, bo to ona podejmie ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia lub nie zakazu importu zboża z Ukrainy.

Doprowadzenie do spotkania Kołodziejczaka i von der Leyen może nie być łatwe. W środę szefowa KE wygłasza bardzo ważne i oczekiwane we wszystkich 27 krajach orędzie o stanie Unii i to ono teraz skupia jej całą uwagę.

Kołodziejczak 19 września będzie w Brukseli na szczycie rolnym Europejskiej Partii Ludowej. Ma przemawiać obok szefa EPL Manfreda Webera i Ursuli von der Leyen. Jeżeli KE przedłuży zakaz importu zboża z Ukrainy, z pewnością PO będzie to przedstawiać jako swój sukces.

15 września wygasa unijny zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Polskie władze zapowiadają, że nawet jeśli KE go nie przedłuży, zrobią to na własną rękę.