Trzaskowski: Można przeprowadzić rewolucję klimatyczną z poszanowaniem Śląska

Prezydent Warszawy Rafal Trzaskowski / Paweł Topolski / PAP

Młode pokolenie wymaga od nas, żeby mówić o katastrofie klimatycznej. Tutaj potrzebna jest totalna rewolucja. Możemy to zrobić z poszanowaniem Śląska, tworząc supernowoczesne miejsca pracy - podkreślił, przemawiając w Tarnowie, wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy postawił pytanie, co dzieci i wnuki będą miały z pracy ich rodziców i dziadków, ze zdobytego wykształcenia, "jeżeli planeta spłonie, jeżeli będziemy musieli się bić o dostęp do wody".

Inną kwestią, o której mówił wiceszef PO, była edukacja. Zwracał uwagę, że młodzi chcą, aby szkoła była nowoczesna. Wskazywał, że powinna uczyć nowych umiejętności, np. rozróżniania tego, co jest prawdziwą informacją, a co nieprawdziwą, konsekwencji publikowania treści w sieci, podejmowania ryzyka, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Dodał, że mogłaby też nagradzać nie tylko za dobry wynik, lecz także za ciekawy sposób rozumowania.

Trzecią sprawą, omówioną przez Trzaskowskiego, była transformacja państwa, na którą przewidziane są pieniądze z unijnego funduszu odbudowy. Według niego, młodzi ludzie chcą, aby "w Unii Europejskiej Polska znaczyła tyle, ile powinna". Ci młodzi ludzie, nasza przyszłość, oni nie mają żadnych kompleksów, nie mają paranoi, oni nie chcą się wstydzić i chcą mieć perspektywy na przyszłość - dodał.

Budka: Na Śląsku stworzymy nowy resort - ministerstwo przemysłu

Następnie na scenę wkroczył szef klubu PO Borys Budka. Zapowiedział powstanie nowego resortu - ministerstwa przemysłu, które swoją siedzibę będzie miało na Śląsku.

Budka powiedział, że jego formacja połączy potencjał polskich przedsiębiorców, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych.

Arłukowicz zapowiedział zniesienie limitów NFZ dla szpitali

Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz na konwencji Koalicji Obywatelskiej przedstawił propozycje w dziedzinie ochrony zdrowia. Konkret numer jeden: zniesiemy limity w NFZ dla szpitali. Nikt nigdy nie zostanie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity - zadeklarował.

Przy kolejnej propozycji zwrócił się do osób walczących z niepłodnością. Już nigdy nie będziecie sami, państwo nie zostawi was samych - powiedział polityk. Dokładnie 10 lat temu Donald Tusk powiedział do mnie: "Bartek, musimy zrobić program in-vitro". Zrobiliśmy. Urodziło się 22 tys. dzieci - zaznaczył Arłukowicz. Jak poinformował, KO - jeśli po wyborach utworzy rząd - przedstawi program in-vitro za 500 mln złotych dostępny w pełnym wymiarze.

Zniesienie podatku od zysków kapitałowych, obligacje antyinflacyjne i rozdział Kościoła od państwa

Uczestnicy konwencji KO w Tarnowie / Jacek Skóra / RMF FM

Zniesienie podatku od zysków kapitałowych, wprowadzenie obligacji antyinflacyjnych, a także urlopy dla przedsiębiorców i rozdział Kościoła od państwa - zapowiedzieli na konwencji programowej posłowie KO Izabela Leszczyna i Adam Szłapka. Ten ostatni obiecał też przywrócenie handlu w niedziele. Jego zdaniem że na tej propozycji zyskają konsumenci, pracownicy, a także przedsiębiorcy.

Chcę, żeby jeden bardzo ważny punkt padł z mojej strony jako przewodniczącego Nowoczesnej: naszym konkretem jest realny rozdział Kościoła od państwa - oświadczył.

Kołodziejczak obiecuje hybrydowe bazary

Na konwencji Koalicji Obywatelskiej wystąpił też kandydujący z jej listy lider Agronii - Michał Kołodziejczak. Mówił m.in. o wprowadzeniu przepisów, które "spowodują, że 51 proc. produktów w sklepach będzie polskich i będzie to na zasadzie uczciwej kontraktacji".



Kiedy mi wmawiają, że my nie możemy zrobić, by sklepy, które ściągnął do Polski z zagranicy PiS, nie mogą kupować przynajmniej połowy polskiej żywności, to sobie myślę, czyja jest ta Polska? Ona jest moja, nasza, wasza, wspólna, czy już zagranicznych korporacji? - mówił lider Agrounii.



Zdaniem Kołodziejczaka "PiS pozwolił, by w Polsce rozprzestrzeniały się supermarkety". My pokażemy jasno, damy im konkurencję w postaci nowoczesnych, hybrydowych bazarów w każdym mieście, gdzie każdy będzie mógł jechać, zrobić zakupy za pomocą nowoczesnej aplikacji. Spójrzcie, mamy McDonaldy, gdzie możemy zrobić zakupy przez aplikację. Przecież my możemy mieć normalne bazary, gdzie będąc w pracy, zrobicie w aplikacji zakupy, a wracając do domu odbierzecie je - wskazywał Kołodziejczak.

Jednoznaczna zapowiedź ws. pieniędzy z KPO

Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras zapowiedział na konwencji, że jego ugrupowanie przywróci Polsce "należne miejsce przy stole europejskim". Nie będziemy robić tego awanturami. Nie będziemy się kłócić. Będziemy współpracować, bo tu w Tarnowie, tak blisko ukraińskiej granicy, wiemy, szczególnie dobrze, że wróg jest na wschodzie, a sojusznicy są na zachodzie - zaznaczył.

W ciągu pierwszych 100 dni zagwarantujemy wam pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Samorządom, szkołom, szpitalom, przedsiębiorcom, 280 mld na inwestycje. Na inwestycje w człowieka, w infrastrukturę, po to, żeby polscy podatnicy nie musieli tego wszystkiego finansować - podkreślił Nitras. Zapowiedział też, że w ciągu 100 dni KO zapewni Polsce europejskie finansowanie opieki nad uchodźcami przybyłymi z Ukrainy.

Obietnica rozliczenia polityków PiS-u

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz senator KO Krzysztof Brejza podczas konwencji w Tarnowie zapowiedzieli rozliczenie polityków PiS-u. Tych wszystkich, którzy łamali konstytucję, niszczyli praworządność, rozliczymy i osądzimy. Sprawiedliwie, nie przez polityków, a przez niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy, a jak będzie trzeba, przez Trybunał Konstytucyjny. Nie ma praworządności i sprawiedliwości jeżeli ci, którzy łamią prawo nie poniosą konsekwencji. Dlatego będą rozliczeni - powiedziała Gasiuk-Pihowicz.