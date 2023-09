Betonowanie prokuratury staje się faktem. Jest pierwszy projekt rozporządzenia, który przekazuje uprawnienia w kwestii stosowania czynności operacyjnych z prokuratora generalnego na prokuratora krajowego. Na razie to zmiany dotyczące Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

To rozporządzenie to pokłosie sierpniowej nowelizacji wielu ustaw, z których najważniejsze dotyczą zmian w prokuraturze. Ustawy przyjęto głosami Zjednoczonej Prawicy. Te zmiany dają większe uprawnienia prokuratorowi krajowemu kosztem prokuratora generalnego. Chodzi między innymi o kompetencje w kształtowaniu spraw kadrowych w prokuraturze, ale także kwestii wpływu prokuratora krajowego na wszczynane i toczące się postępowania.

Autor projektu rozporządzenia w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości we wszystkich zapisach "gumkuje" prokuratora generalnego, a w to miejsce podstawia prokuratora krajowego, który przejmuje część funkcji zwierzchnika prokuratury.

Według krytyków tych rozwiązań chodzi o zabezpieczenie się obecnej władzy na wypadek przegranych wyborów. Jeśli wygra opozycja, Zjednoczona Prawica straci stanowisko prokuratora generalnego, bo - przypomnijmy - te funkcje pełni minister sprawiedliwości.

Dlatego, jak twierdzi prokurator Katarzyna Kwiatkowska, szefowa stowarzyszenia Lex Super Omnia, większe uprawnienia ma mieć prokurator krajowy, którego przez dłuższy czas nie da się odwołać.

To da możliwość, nawet po przegranych przez PiS wyborach, kontrolowania przez ludzi obecnej władzy postępowań i czynności operacyjnych - mówiła Kwiatkowska.

W efekcie - jak dodała - chodzi o zablokowanie na dłuższy czas możliwości inicjowania śledztw, które mogłyby wyjaśnić afery z udziałem członków PiS i ich przyjaciół. Jak zwróciła uwagę, odwołanie prokuratora krajowego po zmianie władzy będzie praktycznie niemożliwe, bo kluczową rolę odgrywa tu prezydent.

Na jakiekolwiek zmiany w prokuraturze trzeba by zatem poczekać dwa lata do wyborów prezydenckich, a do zmian mogłoby dojść dopiero wtedy, gdyby głową państwa została osoba z kręgów obecnej opozycji - mówiła prezes stowarzyszenia Lex Super Omnia.

Nowelizacja przepisów o kontroli operacyjnej w Służbie Więziennej otwiera z pewnością szereg kolejnych projektów rozporządzeń, bo - zgodnie z nową ustawą - uprawnienia prokuratora generalnego mają być przeniesione na prokuratora krajowego także w przypadku postępowań prowadzonych przez inne służby upoważnione między innymi do stosowania podsłuchów i innych technik operacyjnych.