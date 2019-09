Podnoszenie płacy minimalnej nie jest nierealne i absurdalne, jak mówi PO, to jest zjawisko realne i korzystne dla pracowników - mówił podczas pierwszej z cyklu konwencji tematycznych PiS premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki / Roman Zawistowski / PAP

Premier Morawiecki podkreślał, że w polityce gospodarczej rządu PiS w mijającej kadencji, jednym z priorytetów były nie tylko transfery społeczne, ale też przyciąganie inwestycji, tworzenie miejsc pracy, zmniejszanie bezrobocia.

Krytykował także neoliberalizm gospodarczy. Nie ma takiego państwa, które odniosłoby dzisiaj sukces bez inteligentnej ręki państwa - mówił szef rządu.

W tym kontekście Morawiecki zaznaczył, że w minionych 4 latach wynagrodzenia wzrosły w wartościach realnych o ponad 20 proc.

Nigdy wcześniej nie doprowadzono do takiego wzrostu płac. To jest nasze świadome założenie - wsparcie rodzin nie tylko od strony polityki społecznej, ale również pracy i płacy, jak najbardziej godnej płacy. Stąd też jest idea podnoszenia płacy minimalnej w cyklu szybszym, niż do tej pory - mówił Morawiecki.

Do naszych adwersarzy, liderów PO, chcę powiedzieć, bo to z ich ust padły następujące słowa, że podniesienie płacy minimalnej jest nierealne, jest absurdalne. Otóż nie jest nierealne, absurdalne, to jest jak najbardziej realne i korzystne dla polskich pracowników zjawisko i będziemy na pewno to robić, będziemy szli w tym kierunku - dodał.

Przy okazji premier nawiązał do losowanie numerów list wyborczych. W piątek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej PSL wylosowało nr 1, PiS - nr 2, SLD - nr 3, Konfederacja - nr 4, Koalicja Obywatelska - nr 5.

My wylosowaliśmy drugą kadencję, a Platforma piąty rok w opozycji - powiedział szef rządu.

